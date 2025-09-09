Υποαπόδοση 20% στα έσοδα του προγράμματος «Ηρακλής»

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά η Ομάδα Εργασίας που «συστάθηκε» στην πρόσφατη σύσκεψη υπουργών, τραπεζιτών και servicers στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βασικό αντικείμενο της συζήτησης τις διαδικασίες που πρέπει να αλλάξουν στο μέτωπο της Δικαιοσύνης προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος της πιθανής ζημιάς στις κρατικές εγγυήσεις που δόθηκαν από τον «Ηρακλή» στις τιτλοποιήσεις. Την Ομάδα Εργασίας απαρτίζουν εκπρόσωποι των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών, των τραπεζών, των servicers, της ΤτΕ και της γενικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Υποαπόδοση εσόδων άνω του 20%

Το «καμπανάκι» για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης όσον αφορά τη δικαστική διαδικασία μετά τον πλειστηριασμό ήχησε καθώς τα business plans των servicers καταγράφουν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, υποαπόδοση εσόδων που ξεπερνά το 20%, «σπάζοντας» το όριο του 80% απόδοσης.

Πηγές με γνώση του θέματος τονίζουν στο Euro2day.gr πως η υποαπόδοση στα έσοδα, τα οποία εξυπηρετούν τις κρατικές εγγυήσεις επί των τιτλοποιήσεων, καταγράφεται όχι μόνο στο μέρος των πλειστηριασμών αλλά οριζόντια σε όλες τις πτυχές των business plans που έχουν καταθέσει οι servicers. Σήμερα οι κρατικές εγγυήσεις που συνδέονται με τον «Ηρακλή» διαμορφώνονται στα 17,5 δισ. ευρώ, με το αρχικό ποσό να ήταν στα 23-24 δισ. ευρώ.

Χρονικός αέρας 7 ετών

Με δεδομένο ότι οποιαδήποτε πιθανή ζημία από τυχόν κατάπτωση των κρατικών εγγυήσεων επιβαρύνει το δημόσιο χρέος, η Ομάδα Εργασίας έχει κατά κύριο λόγο προληπτικό ρόλο και έργο, με στόχο την προστασία των κρατικών εγγυήσεων.

«Με βάση τη σημερινή απόδοση, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τις κρατικές εγγυήσεις του "Ηρακλή" για τα επόμενα 7 χρόνια. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό πλαίσιο ώστε τα business plans να μπουν σε πορεία ευθυγράμμισης με τους στόχους εσόδων που καταγράφουν», τονίζει στο Euro2day.gr αρμόδια πηγή.

Το worst-case scenario

Στα υπέρ της εκτέλεσης παρά τις αρρυθμίες που καταγράφονται σήμερα στο μέτωπο των εσόδων συνυπολογίζεται η αύξηση της αξίας των collateral που έχουν τα δάνεια τα οποία τιτλοποιήθηκαν μέσω της στήριξης του «Ηρακλή». Η πλειοψηφία τους είναι ακίνητα η αξία των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Σε μια πιθανή δυσμενή τροπή των πραγμάτων με βάση το worst-case scenario, το οποίο έχει μετρηθεί στην ανάλυση βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, προβλέπει σε βάθος 10ετίας πως θα μπορούσαν να καταπέσουν κρατικές εγγυήσεις ύψους πέριξ των 5 δισ. ευρώ.