Μέτρα ΔΕΘ: Τα «ειδικά κοινά» που παίρνουν τη μερίδα του λέοντος

Με την αριθμομηχανή ανά χείρας βρίσκονται 4,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, στρατιωτικοί και άλλες κοινωνικές ομάδες, μετά την εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο των νέων μέτρων που ενσωματώνει η φορολογική μεταρρύθμιση κόστους 1,76 δισ. ευρώ. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για το 2026 ανεβαίνει στα 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 925 εκατ. ευρώ αφορούν μέτρα που ήδη είχαν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα και τίθενται σε εφαρμογή.

Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού χώρου διατίθεται για την ενίσχυση των νέων εργαζομένων, των οικογενειών με παιδιά και των ενστόλων, ενώ περιορισμένα έως ανύπαρκτα οφέλη προκύπτουν από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, για τους συνταξιούχους με χαμηλές συντάξεις (κάτω από τα 800 ευρώ τον μήνα), καθώς οι ετήσιες απολαβές τους κινούνται στις παρυφές του αφορολόγητου ορίου. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα αρκεστούν στην ενίσχυση των 250 ευρώ (με τα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια) και την αύξηση του 2,35% από την 1-1-2026, που προκύπτει από τη διαίρεση των δεικτών του πληθωρισμού και της ανάπτυξης της τρέχουσας χρονιάς.

Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο παρουσίασε ακόμα όλες τις λεπτομέρειες για: τις αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων (πέρα από τα οφέλη που θα προκύψουν από τη νέα φορολογική κλίμακα), την πλήρη ενσωμάτωση σε βάθος διετίας της προσωπικής διαφοράς για 671.000 συνταξιούχους, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, τη μείωση κατά 50% της φορολογικής επιβάρυνσης για ελεύθερους επαγγελματίες και τις νέες μητέρες, επίσης στους μικρούς οικισμούς, τη μείωση κατά 30% μεσοσταθμικά των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, οχήματα και σκάφη, την καθιέρωση ενδιάμεσου συντελεστή για τα εισοδήματα από ενοίκια, τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε 19 ακριτικά νησιά, καθώς και άλλα μέτρα μικρότερης δημοσιονομικής εμβέλειας.

Ξεχωριστή μέριμνα επιφυλάσσει η φορολογική μεταρρύθμιση για τους νέους εργαζόμενους. Για τις ηλικίες έως 25 ετών, oι φορολογικοί συντελεστές μηδενίζονται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Οι νέοι εργαζόμενοι

* Για τους νέους 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ θα ανέρχεται σε 9%. Το μέτρο αφορά περίπου 260.000 νέους εργαζόμενους (οι 70.000 είναι κάτω των 25), οι οποίοι θα δουν από τον επόμενο Ιανουάριο αυξήσεις στους μισθούς τους, λόγω της μειωμένης παρακράτησης.

Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς. Από τη μείωση των συντελεστών, θα δουν την ωφέλεια από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους και οι υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων και συνταξιούχων.

Παραδείγματα: Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού. Ένας τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό. Ένας πολύτεκνος με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς. Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

* Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν έναν καθαρό μισθό.

Οι συνταξιούχοι

* Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ (όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν το 2026 τη μισή αύξηση) καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κ.λπ. Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

Ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι

* Οι δημόσιοι υπάλληλοι εκτός από τις ελαφρύνσεις λόγω φορολογικής κλίμακας, από τον Απρίλιο του 2026 θα δουν αυξήσεις στους μισθούς, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

* Αναμορφώνεται το μισθολόγιο 75.000 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Μεσοσταθμικά η αύξηση θα είναι 145 ευρώ τον μήνα. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 153 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 77 εκατ. ευρώ θα εξοικονομηθούν από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων.

Στα 111 ευρώ υπολογίζεται η μέση μηνιαία αύξηση από τον ίδιο μήνα για την αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

* Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

*Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι, με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.

Τα ακίνητα

Θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% από το φορολογικό έτος 2026 για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Σήμερα έως τις 12.000 εφαρμόζεται συντελεστής 15% και στη συνέχεια αυξάνεται σε 35%. Οι άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 90 εκατ. ευρώ ετησίως που θα επιβαρύνει τα έτη 2027 και επόμενα, ενώ η μείωση φόρου μπορεί να φτάσει έως και τα 1.400 ευρώ.

Από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε έτος επιστρέφεται ετησίως ένα ενοίκιο κύριας και φοιτητικής κατοικίας για το 80% των ενοικιαστών με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (το μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί). Ετήσιο κόστος 230 εκατ. ευρώ.

Επεκτείνεται και για το 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες (που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη) που θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση έως τέλος του 2026. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027.

Επεκτείνεται για μια ακόμη μια χρονιά, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, με σκοπό την αύξηση των κατοικιών προς διάθεση, με ετήσιο κόστος 18 εκατ. ευρώ.

Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026 (το μέτρο έχει ήδη θεσμοθετηθεί). Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 5 εκατ. ευρώ.

Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Καταργείται σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027.

Τα τεκμήρια διαβίωσης

Τροποποιούνται και μειώνονται μεσοσταθμικά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα και τα σκάφη. Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.

Ο ΦΠΑ

Κατά 30% μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου ο ΦΠΑ σε συνολικά 19 νησιά σε Δωδεκάνησα, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Ο συντελεστής του 24% γίνεται 17% και του 13% πέφτει στο 9%.

Το μέτρο που ήδη εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως), τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές, αφορά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους βάσει της απογραφής του 2021.

Ακόμα:

Θεσπίζονται υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων.

σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων. Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10%.

Δημιουργείται ταμείο καινοτομίας φαρμάκων.

Το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ γίνεται αφορολόγητο, ενώ:

ενώ: Θα υπάρξει φόρος απαλλαγής εισοδημάτων από κληροδοτήματα.

