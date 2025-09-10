Γιώργος Κουτρουμάνης: Τα χρέη πνίγουν τους επαγγελματίες

Με αφορμή τους δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους στα πρώην Ταμεία μη μισθωτών ( ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ κ.λ.π) οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί και δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη, λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ, ο πρώην υπουργός Εργασίας και ειδικός στην κοινωνική ασφάλιση Γιώργος Κουτρουμάνης επισημαίνει μιλώντας στο euro2day.gr το πρόβλημα των μεγάλων προσαυξήσεων, παράλληλα με τις συνέπειες της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη, δεν μιλάμε για τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά για επαγγελματίες που θέλουν αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, με την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.

«Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, λόγω φυσικά της οικονομικής κρίσης, αλλά και των υπέρογκων προσαυξήσεων που εφαρμόζονται και οδηγούν σε πολλαπλασιασμό της αρχικής οφειλής» σημειώνει. Ως γνωστό, οι οφειλές προσαυξάνονται κάθε χρόνο κατά 8,5% και επομένως μια οφειλή 10.000 προσαυξάνεται κατά τουλάχιστον 850 ευρώ. Πρόκειται για μεγάλη και παράλογη αύξηση, υπογραμμίζει ο πρώην υπουργός.

Παράλληλα -και αυτό αφορά μεγάλη κατηγορία επαγγελματιών- ο κ. Κουτρουμάνης θέτει το θέμα της χρέωσης εισφορών που γίνεται ακόμη και σε επιχειρήσεις που έχουν παύσει από χρόνια να λειτουργούν, αλλά δεν δύνανται να κάνουν διακοπή στην εφορία και επομένως και στον ΕΦΚΑ για φορολογικούς και άλλους λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ατομικές εισφορές που οφείλουν οι επαγγελματίες στον ΕΦΚΑ ανέρχονται σήμερα στα 20,1 δισ. ευρώ από τα 50,8 δισ. που είναι οι συνολικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Ας δούμε με την βοήθεια του ειδικού στην κοινωνική ασφάλιση, τι συμβαίνει στην πράξη όταν ένας οφειλέτης υποβάλει αίτηση για σύνταξη.

Στην περίπτωση που η οφειλή είναι μέχρι 20.000 ευρώ παρακρατείται σε 60 δόσεις από τη σύνταξη.

Στην περίπτωση που η οφειλή είναι μέχρι 30.000 ευρώ και πάλι παρακρατείται από τη σύνταξη, μέσα όμως από μια διαδικασία η οποία είναι σύνθετη και για το λόγο αυτό ελάχιστοι είναι εκείνοι που την έχουν αξιοποιήσει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη, το πρόβλημα είναι μεγάλο σε όσους έχουν μεγαλύτερες οφειλές και δεν αναφερόμαστε σε εκείνους που μπορεί να φθάνουν τις 150.000 ευρώ, αλλά έστω σε επαγγελματίες που έχουν καθυστερήσει την πληρωμή των εισφορών τους για 5-6 χρόνια και έχει φθάσει να χρωστάνε 60.000 ευρώ.

Για να δικαιωθούν σύνταξη οι συγκεκριμένοι, θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ή στην καλύτερη περίπτωση το ποσό που υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ προκειμένου να απονεμηθεί η σύνταξη. Πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο για επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα.

Κάποιοι μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, καταλήγουν να διεκδικούν τη σύνταξη του ανασφάλιστου που ανέρχεται στα 409 ευρώ, μικτό ποσό. Όμως και αυτή η επιλογή δεν είναι εφικτή για πολλούς, αφού συνδέεται με κριτήρια περιουσιακά και άλλα που καθιστούν αδύνατη και αυτή την επιλογή.

«Είναι λοιπόν ένα κοινωνικό πρόβλημα, το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να έχει πληρώσει στον ΕΦΚΑ ακόμη και 30 χρόνια και η οφειλή για 5 χρόνια να του στερεί το δικαίωμα σε σύνταξη» καταλήγει.

Και θέτει ως λύση, πέρα από τις όποιες άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο εξορθολογισμού στο προσδιορισμό των προσαυξήσεων, που είναι αναγκαίες, μια ρύθμιση αντίστοιχη αυτή των 120 δόσεων. Άλλωστε, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εργασίας, η ρύθμιση των 120 δόσεων βοήθησε πολλούς επαγγελματίες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τρόπο ευνοϊκό.