Προσφορά από Chevron- Helleniq Energy για τα μπλοκ της Κρήτης

Το σχήμα Chevron- Helleniq Energy είναι αυτό που κατέθεσε προσφορά στο διεθνή διαγωνισμό για τα μπλοκ νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Euro2day.gr, η προσφορά που υποβλήθηκε για τα τέσσερα νέα προς παραχώρηση θαλάσσια οικόπεδα, είναι από τη κοινοπραξία που συνέστησαν ο αμερικανικός κολοσσός με τον ελληνικό όμιλο.

Τα εν λόγω μπλοκς είναι τα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 35.000 τ.χλμ, το «Νότια της Πελοποννήσου», 11.000 τ.χλμ (για τα οποία είχε εξαρχής εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron), και το «Α2» (826 τ.χλμ), για το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η Helleniq Energy.

Το καταρχήν διακύβευμα για την ελληνική πλευρά έχει επιτευχθεί, καθώς η απόφαση της Chevron, που προφανώς έχει τη στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, δείχνει ότι δεν απέδωσε η προσπάθεια της Τουρκίας και της Λιβύης να δημιουργήσουν σκηνικό αμφισβήτησης γύρω από τις δύο περιοχές νότια της Κρήτης.

Το γεγονός ότι θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη η επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron είχε διαφανεί από χθες, όταν και έγινε γνωστό ότι αύριο επισκέπτεται την Αθήνα ο υπ. Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Σύμβουλου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, Ντάγκ Μπέργκαμ. Το τάιμινγκ της επίσκεψης του υψηλόβαθμου αμερικανού αξιωματούχου δεν θα είχε προφανώς νόημα στο βαθμό που η Chevron είχε επιλέξει να μην προσέλθει στον διαγωνισμό.

Σαν κίνηση, η παρουσία του αμερικανικού ομίλου στα κρητικά οικόπεδα επιβεβαιώνει ότι η μέση γραμμή του νόμου Μανιάτη είναι το όριο μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, παρ’ ότι δεν έχει ακόμη υπογραφεί συμφωνία οριοθέτησης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η γεωπολιτική διάσταση

Ταυτόχρονα συνιστά πλήγμα για το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς η Chevron αποκτά παρουσία στο τεμάχιο «Νότια της Κρήτης 2» που επικαλύπτει κατά 20%-25% την θαλάσσια έκταση του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου. Το γεγονός δείχνει ότι η αμερικανική εταιρεία δεν αποδέχεται την επικάλυψη του ανατολικότερου μπλοκ του ελληνικού διαγωνισμού από το τουρκολυβικό μνημόνιο.

Στην ίδια λογική καταρρίπτονται και οι ισχυρισμοί της Λιβύης με το χάρτη που απέστειλε στον ΟΗΕ, όπου εμφανίζεται να αμφισβητεί τις συγκεκριμένες περιοχές, ισχυριζόμενη ότι πρόκειται ζώνες δικής της δικαιοδοσίας.

Σημειωτέον ότι για να ενεργοποιηθεί το τουρκολυβικό μνημόνιο, με τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών ή σε μια πιο ακραία εκδοχή ερευνητικών γεωτρήσεων σε περιοχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πεδίο έντασης με την Ελλάδα, θα πρέπει αυτό να εγκριθεί και από το κοινοβούλιο της Αν. Λιβύης στη Βεγγάζη.

Η Τουρκία, που όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται πίσω από τη προσπάθεια της κυβέρνησης της Τρίπολης να αμφισβητήσει τα μπλοκ νοτίως της Κρήτης, θα ήθελε η κύρωση του μνημονίου από τη Βεγγάζη να έχει γίνει πριν την εκπνοή του διαγωνισμού. Το γεγονός ότι αυτό δεν κατέστη εφικτό, περιορίζει και τη σημασία τυχόν κύρωσής του από εδώ και πέρα, καθώς θα έχει ήδη παρουσία στα επίμαχα οικόπεδα μια εταιρεία και δη, η Chevron.

Και η ιστορία δείχνει ότι η τουρκική πλευρά αποφεύγει να παρεμποδίσει έρευνες σε περιοχή, όπου τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης έχει αναλάβει αμερικανικός όμιλος. Το προηγούμενο των γεωτρήσεων της ExxonMobil εντός του Τεμαχίου 10 στη Κύπρο, όπου πρόσφατα έγινε μια νέα ανακάλυψη («Pegasus-1»), είναι χαρακτηριστικό.

Σε ότι αφορά το κοινοπρακτικό σχήμα Chevron - Helleniq Energy, η σύστασή του και η από κοινού κάθοδος των δύο ομίλων, επίσης είχε διαφανεί εδώ και εβδομάδες, καθώς οι δύο παίκτες ήταν οι μόνοι που είχαν αγοράσει τα σεισμικά δεδομένα από το data room, γεγονός που αποτελούσε και προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς.

Καιρό τώρα, ο ελληνικός όμιλος, καλλιεργούσε το σενάριο της κοινοπραξίας με ξένο partner, είτε με δηλώσεις του επικεφαλής του, είτε με τη σύσταση στις αρχές Αυγούστου, τριών μονοπρόσωπων θυγατρικών, οι οποίες φέρουν την ονομασία τριών από τα τέσσερα οικόπεδα της προκήρυξης.

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».