Ποιους Ελληνες επιχειρηματίες είδε ο Μπέργκαμ με ατζέντα το LNG

Τις ευκαιρίες για business με τους κορυφαίους Ελληνες επιχειρηματίες του χώρου της ενέργειας για τη πώληση πολύ μεγαλύτερων όγκων US LNG στην ΝΑ Ευρώπη, μέσω Ελλάδας, ανιχνεύει η αμερικανική πλευρά, καθώς επίσης πιθανές νέες συνεργασίες στη ναυπηγική βιομηχανία.

Tην ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον στέλνει το μήνυμα ότι είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης, και επομένως περιμένει από τις χώρες - συμμάχους (όπως η Ελλάδα) να αυξήσουν κατακόρυφα τις αμερικανικές εισαγωγές, στο πλαίσιο και της συμφωνίας με την ΕΕ για τους δασμούς.

Το έκαναν σαφές χθες τόσο από την Αθήνα ο υπ. Εσωτερικών των ΗΠΑ, Ντάγκ Μπέργκαμ (φωτ.), όσο και από τις Βρυξέλλες, ο ομολόγος του υπ. Ενέργειας Κρίς Ράιτ, καλώντας την Ευρώπη να αντικαταστήσει τα ρωσικά ενεργειακά προιόντα με αμερικανικά (LNG, πετρέλαιο) και αναγνωρίζοντας ότι ο στόχος των 750 δισ. είναι φιλόδοξος.

Αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Ράιτ «έτσι κινείται η κυβέρνηση Τραμπ, "if you don't aim high, you don't achieve high"», θυμίζοντας με νόημα τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τον Ιούλιο οι Ευρωπαίοι ως αντάλλαγμα για να διατηρηθούν στο 15% οι δασμοί στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Το μήνυμα ότι η αμερικανική πλευρά ψάχνει για deals στην Ελλάδα είναι πασιφανές και στο πλαίσιο της πολιτικής και του σχεδιασμού Τραμπ, ο υπ. Εσωτερικών των ΗΠΑ, Ντάγκ Μπέργκαμ που βρέθηκε χθες στην Αθήνα, συναντήθηκε με 15 κορυφαίους Ελληνες επιχειρηματίες και CEOs των μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων της χώρας.

Στη συνάντηση που είχε τη μορφή γεύματος εργασίας στο φέριμποτ που έκανε τον περίπλου των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, παρέστησαν μεταξύ άλλων σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης, ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής της Motor Oil Γιώργος Τριανταφύλλου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Κοπελούζου, Χρήστος Κοπελούζου.

Στην ίδια συνάντηση συμμετείχαν ο επικεφαλής της ΔΕΠΑ, Κωσταντίνος Ξιφαράς, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, ο αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade, Κωσταντίνος Σιφναίος, κ.ά.

Η ανίχνευση των ευκαιριών

Στη πράξη η επίσκεψη του υψηλόβαθμου αμερικανού αξιωματούχου στην Ελλάδα είχε περισσότερο ως στόχο να ανιχνεύσει τη πολιτική της Αθήνας και του ελληνικού επιχειρείν κατά πόσο είναι στο ίδιο μοτίβο με τις ΗΠΑ, κατά πόσο συντάσσονται μαζί της, είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, και βλέπουν στην εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων (υδρογονάνθρακες) το μέσο για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας.

Και από τη στιγμή που οι δύο χώρες είναι στο ίδιο μοτίβο, να δουν πώς μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω οι υφιστάμενες υποδομές, πως μπορεί να αυξηθούν σημαντικά οι πωλήσεις αμερικανικού LNG μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου» από την Ελλάδα, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας, μέχρι την Ουκρανία, και φυσικά ποιες εταιρείες είναι ικανές να φέρουν σε πέρας αυτό το εγχείρημα…

Στις επαφές αυτές που είχαν κυρίως τη λογική της γνωριμίας του αμερικανού αξιωματούχου - και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου - με τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, ο κ. Μπέρκαμ ανέπτυξε τις ευκαιρίες που βλέπουν οι ΗΠΑ για περαιτέρω επέκταση της διμερούς ενεργειακής συνεργασίας, (είμαστε στη 15η θέση διεθνώς στη λίστα των αγοραστών αμερικανικών ενεργειακών προιόντων), καθώς και το ρόλο της Ελλάδας ως βασικού κόμβου για τη μεταφορά μέσω του Vertical Corridor μεγαλύτερων όγκων US LNG μέχρι την «αυλή της Ρωσίας».

«Τους τελευταίους 7 μήνες έχουν γίνει επενδύσεις ρεκόρ στα αμερικανικά τέρμιναλς, με νέα projects ύψους 18 δισ δολαρίων, αυξάνοντας κατακόρυφα τη δυναμικότητα των εξαγωγών LNG, ικανών να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της Ευρώπης», είπε στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη Ρεβυθούσα ο κ. Μπέρκαμ, δίχως να παραλείψει να αναφερθεί στη σημασία της όδευσης Νότου - Βορρά που έχει αφετηρία την Ελλάδα.

Ευκαιρία για να ωριμάσουν πολλά από τα παραπάνω θα έχουν οι δύο πλευρές το επόμενο διάστημα, τόσο σε κυβερνητικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, με επόμενο ραντεβού το Νοέμβριο, στη συνεδρίαση των υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC, The Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)), που θα γίνει στην Αθήνα, όπως θύμισε χθες ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Οι υποδομές οδηγούν το αμερικανικό LNG όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά μέχρι την Μολδαβία και την Ουκρανία, προσφέροντας σταθερότητα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον», είπε ο υπουργός, μιλώντας για το ρόλο της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης και θυμίζοντας ότι οι ροές αμερικανικού LNG στην Ελλάδα αυξάνονται σταθερά, ενώ η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο βαίνει διαρκώς μειούμενη. Το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNG κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθε από τις ΗΠΑ, επίδοση διπλάσια σε όρους όγκου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

«Είναι ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση των χωρών μας αλλά και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ενέργεια και την ενεργειακή συνεργασία», είχε πει νωρίτερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο κ. Μπέργκαμ, ο οποίος με τη σειρά του μίλησε για τη στρατηγική σημασία που έχει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο shipping.

Τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Είναι το έτερο κεφάλαιο γύρω από το οποίο οι Αμερικανοί εξετάζουν νέες συνεργασίες, με έμφαση στη ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, τομέας που συνδέεται ευθέως με τις business γύρω από το φυσικό αέριο. Το έκανε σαφές χθες ο κ. Μπέρκαμ, που επισκέφτηκε από κοινού με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, παρουσία των υπουργών ΥΠΕΝ και Ναυτιλίας, αλλά και του επιτετραμμένου της αμερικανικής πρεσβείας, Τζος Χακ, όπου τους υποδέχτηκε ο επικεφαλής της Onex Shipyards & technologies, Πάνος Ξενοκώστας.

Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, οι ΗΠΑ, μέσω του Development Finance Corporation (DFC) έχουν επενδύσει 125 εκατομμύρια για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετούν πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου και να προμηθεύονται περισσότερο, ιδίως αμερικανικό LNG, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Εδώ έχει τη σημασία της η προ ημερών εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ για παροχή νέων κινήτρων στην αμυντική βιομηχανία και για τις δυνατότητες ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.