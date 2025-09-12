Βυθίστηκε κάτω από τα 800 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη

Στα 783 ευρώ μεικτά, διαμορφώθηκαν οι κύριες συντάξεις τον Ιούλιο, ενώ σημαντική μείωση παρουσίασαν και οι επικουρικές, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, που συνηγορούν υπέρ όχι μόνο της «κατάργησης» της προσωπικής διαφοράς, αλλά και της ανάγκης για συνεχή παρακολούθηση του ασφαλιστικού συστήματος, με στόχο την επάρκεια των συντάξεων.

Έτσι εξηγείται άλλωστε και το γεγονός ότι, το ποσοστό συνταξιούχων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά και την καταβολή των επιδομάτων και των συντάξεων (κοινωνικές μεταβιβάσεις) σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2024 (εισόδημα 2023) ανέρχεται σε 13,6% του συνόλου του πληθυσμού.

Μάλιστα, η κατάσταση φαίνεται πως είναι χειρότερη κάθε χρόνο, καθώς τόσο από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος του υπουργείου Εργασίας όσο και από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, φαίνεται ότι η εισοδηματική κατάσταση των συνταξιούχων χειροτερεύει δραματικά.

Το δημογραφικό με την γήρανση του πληθυσμού, ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει η χώρα μας …χθες, οι συνέπειες της 10ετούς δημοσιονομικής κρίσης, αλλά και οι μνημονιακές πολιτικές για την αντιμετώπισή της, όπως είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, η υψηλή ανεργία όλων των προηγούμενων ετών, οι χαμηλοί μισθοί του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα και η σχετικά ρηχή και ευέλικτη αγορά εργασίας, οδήγησαν τις συντάξεις στη χώρα μας σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο.

Είναι χαρακτηριστικό, εκτός από το προφανές, τους ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς και κατά συνέπεια της αντίστοιχα χαμηλές συντάξιμες αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζονται οι συντάξεις, ότι τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο, συνταξιοδοτούνται σχεδόν 200.000 άτομα, των οποίων οι συντάξεις υπολογίζονται με βάση το Νόμο Κατρούγκαλου, με τα ιδιαίτερα ποσοστά αναπλήρωσης, που οδηγούν σε εξίσου χαμηλά επίπεδα συντάξεων.

Αναλυτικά, τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος του υπουργείου Εργασίας, δείχνουν ότι, τον Ιούλιο 2025, οι κύριες συντάξεις κατά μέσο όρο, ανήλθαν σε 783 ευρώ (μεικτά), όταν ένα χρόνο πριν, ήταν στα 821,99 ευρώ μεικτά.

Τον αμέσως προηγούμενο μήνα Ιούνιο, ήταν στα 843,63 ευρώ, ενώ κάτω από 800 ευρώ ήταν τον Ιούλιο του 2023 (790,57 ευρώ μεικτά). Βέβαια από τις αρχές του 2023 και μετά, οι συντάξεις έχουν αυξηθεί σωρευτικά, κατά 13,25%. Όχι όμως για όλους. Μόνον για όσους δεν είχαν προσωπική διαφορά.

Ακόμη πιο χαμηλά, στα 776,12 ευρώ μεικτά, διαμορφώθηκαν τον ίδιο μήνα, Ιούλιο, κατά μέσο όρο, οι νέες κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν από τον ΕΦΚΑ, με το σύστημα Ήλιος να καταγράφει για έναν ακόμη μήνα, τη σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις απονομές νέων συντάξεων του ιδιωτικού (776,12 ευρώ μεικτά) και σε εκείνες του δημόσιου τομέα (1.226,74 ευρώ).

Ανάλογη πτωτική πορεία διαπιστώνεται και στις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες και δεν αυξάνονται παράλληλα με τις κύριες, καθώς φέτος τον Ιούλιο υποχώρησαν στα 178,51 ευρώ, από 196,59 ευρώ που ήταν τον Ιούνιο και 196,89 ευρώ που υπολογίστηκαν τον Ιούλιο του 2024.

Συνολικά, τον Ιούλιο πληρώθηκαν 4.692.996 συντάξεις. Από αυτές οι 2.873.634 ήταν κύριες, 1.382.639 ήταν επικουρικές ενώ δόθηκαν επίσης, 436.723 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που καταβλήθηκε ξεπέρασε τα 2,74 δισ. ευρώ.

Οι συνταξιούχοι ανήλθαν στα 2.510.705 άτομα, αυξημένοι κατά 3.407, σε σχέση με τον Ιούνιο και κατά 12.271 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Σχεδόν 6 στους 10 συνταξιούχους, 1.141.760 άτομα (58,8%) λαμβάνει κύριες συντάξεις που είναι κάτω από 1.000 ευρώ.