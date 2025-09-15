Επανεξετάζονται οι «πράσινοι» φόροι

«Λίφτινγκ» στην πράσινη φορολογία, στη βάση των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, επιχειρεί η κυβέρνηση, με στόχο τη δικαιότερη και αναλογικότερη φορολόγηση των πολιτών.

Το τρίπτυχο βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη θα αποτελέσει τον «οδηγό» για τις αλλαγές, ενώ η καθιέρωση κινήτρων για δράσεις με οικολογικό αποτύπωμα θα είναι τα χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων.

Το νέο πλαίσιο θα αποτελέσει κρίσιμη παράμετρο και για τον προϋπολογισμό του κράτους. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 έφτασαν τα 9,257 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 24,4% σε σχέση με το 2022. Οι επιχειρήσεις κατέβαλαν 6,184 δισ. ευρώ και τα νοικοκυριά 3,072 δισ. ευρώ. Οι ενεργειακοί φόροι αποτελούσαν τη συντριπτική πλειονότητα, αγγίζοντας τα 7,547 δισ. ευρώ.

Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, συγκροτήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών ειδική ομάδα εργασίας με αποστολή την πλήρη καταγραφή των πράσινων φόρων και τελών, την ανάλυση των δεδομένων και τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Τα βασικά πεδία όπου επιβάλλονται πράσινοι φόροι είναι οκτώ: