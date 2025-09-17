Στο γκισέ για... επαναρρύθμιση 50.000 δάνεια step up

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι ρυθμίσεις των στεγαστικών δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ, τα οποία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και της οικονομικής κρίσης μπήκαν σε προγράμματα διευκόλυνσης με βασικό χαρακτηριστικό τις κλιμακούμενες δόσεις (step up), δηλαδή χαμηλότερη δόση τα πρώτα χρόνια και αύξηση αυτής σταδιακά.

Πρόκειται για περίπου 50.000 στεγαστικά δάνεια τα οποία εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρέθηκαν στο κατώφλι των μη εξυπηρετούμενων καθώς η δόση που πλήρωναν οι δανειολήπτες (δεδομένης της αύξησης των επιτοκίων) υπολείπονταν σημαντικά της κανονικής.

«Υπάρχουν αρκετά δάνεια της κατηγορίας που με βάση την κλιμάκωση της μηνιαίας δόσης, η οποία σχεδιάστηκε σε δύσκολες καταστάσεις, το ποσό που πλήρωνε ο δανειολήπτης δεν έφθανε ούτε για τους τόκους», τονίζει στο Εuro2day.gr αρμόδιο τραπεζικό στέλεχος.

Σταθερό επιτόκιο

Η επαναφορά των εν λόγω δανείων στην κανονικότητα και πλέον σε συνθήκες χαμηλότερων επιτοκίων, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει περιορίσει το επιτόκιο στο 2% περνάει μέσα από την παροχή σταθερού επιτοκίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες θα προτείνουν στο δανειολήπτη επιτόκιο σταθερό 3%, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πληρωμής σε μηνιαία βάση κεφαλαίου και τόκου (τοκοχρεωλυτική δόση) έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα και ο κάτοχος του δανείου να γνωρίζει τι πληρώνει και για πόσο χρονικό διάστημα.

Τραπεζικές πηγές τονίζουν ότι το κίνητρο του σταθερού επιτοκίου είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και win-win τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τις τράπεζες.

Σε συνεννόηση με τον SSM

Η επαναρρύθμιση των δανείων της συγκεκριμένης κατηγορίας βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον επόπτη από τις αρχές του έτους και με φόντο την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες να προσαρμόσουν τα step-up δάνεια σε πραγματικές συνθήκες ούτως ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κι αυτό σε μια περίοδο που οι τράπεζες έχουν περιορίσει τον εν λόγω δείκτη κοντά στο 2% και σε ορισμένες περιπτώσεις και χαμηλότερα.