Βαρόμετρο για το δημογραφικό τα... online σούπερ μάρκετ

Οι online πωλήσεις σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν σταθερά, αλλάζοντας τον τρόπο που οι Έλληνες καταναλωτές ψωνίζουν. Στο επτάμηνο του 2025, οι online πωλήσεις FMCG έφτασαν τα 181 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με το eRetail Audit Panel της Convert Group.

Το ποσό από μόνο του μπορεί να φαίνεται μικρό μπροστά στα δισεκατομμύρια του φυσικού δικτύου των 7,95 δισ. ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα, όμως τα στοιχεία αποτυπώνουν μια νέα καταναλωτική συνήθεια, που ξεκίνησε ως «αναγκαστικό» μέτρο την περίοδο της πανδημίας και εξελίσσεται σε σταθερό κανάλι αγορών.

Η εικόνα πίσω από τα μεγέθη έχει ενδιαφέρον. Ο μέσος όρος καλαθιού σε αξία δείχνει ελαφρά πτώση (-2%), ενώ και ο αριθμός τεμαχίων ανά παραγγελία υποχωρεί (-2%). Όμως την ίδια στιγμή οι παραγγελίες αυξήθηκαν 8%. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπαίνουν πιο συχνά στα e-supermarket και στις πλατφόρμες, αλλά αγοράζουν λιγότερα προϊόντα κάθε φορά.

Με άλλα λόγια, το online κανάλι έχει πάψει να είναι το «μεγάλο εβδομαδιαίο καλάθι» και μετατρέπεται σε ένα νέο μοντέλο, όπου οι καταναλωτές καλύπτουν μέσω διαδικτύου τις άμεσες ανάγκες τους ή εκμεταλλεύονται την άνεση της παράδοσης στο σπίτι για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Και ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες; Τα φρέσκα τρόφιμα κατακτούν την πρώτη θέση με μερίδιο 34% και αύξηση 8%, καταρρίπτοντας την πεποίθηση ότι ο καταναλωτής διστάζει να αγοράσει online «ευαίσθητα» προϊόντα.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα τρέχουν με ρυθμό +10%, τα τυποποιημένα αυξάνονται κατά 6%, ενώ τα αναψυκτικά και ποτά κατά 4%.

Επίσης ξεχωρίζει η άνοδος των προϊόντων για κατοικίδια (+12%), τα οποία αν και με μικρό μερίδιο (1%), αναδεικνύονται σε ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Αντίθετα, τα βρεφικά και παιδικά προϊόντα σημείωσαν κάμψη (-5%), κάτι που έχει δύο αναγνώσεις. Είτε ότι οι γονείς προτιμούν την άμεση επαφή με το φυσικό κατάστημα για αγορές που αφορούν τα παιδιά τους, είτε (και αυτό είναι το πιθανότερο) η πτώση αυτή σχετίζεται με το δημογραφικό και τη μείωση των γεννήσεων (σ.σ. το 2023 είχαν γεννηθεί 71.455 παιδιά ενώ πέρυσι εκτιμάται ότι οι γεννήσεις υποχώρησαν κάτω από τις 70.000).

Και αν υπάρχει πτώση της κατανάλωσης για τα νήπια, αυτό δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε για τις άλλες γενιές. Οι καταναλωτές στρέφονται επίσης σε αναψυκτικά και νερό, όπου το online κανάλι δείχνει σταθερή συμβολή, αλλά και σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες είναι βαριές ή ογκώδεις -σ.σ. όπως το νερό και τα κατεψυγμένα- εξηγεί γιατί η ευκολία της παράδοσης στο σπίτι έχει τόσο μεγάλη σημασία.

Το κρίσιμο ερώτημα για την αγορά είναι αν η ψηφιακή ανάπτυξη θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό ή αν βρισκόμαστε σε σημείο κορεσμού. Οι καταναλωτές δείχνουν πιο ώριμοι, λιγότερο παρορμητικοί και περισσότερο στρατηγικά τοποθετημένοι στις online αγορές τους.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια, η μάχη δεν θα δοθεί μόνο στο ποιος θα αυξήσει τον τζίρο του, αλλά και στο ποιος θα καταφέρει να κρατήσει τον καταναλωτή «πιστό» στο ψηφιακό του ράφι.