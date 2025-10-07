#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τζίρος 9 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες για τα σούπερ μάρκετ

Το βαρόμετρο της Circana για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ. Οι κερδισμένοι, οι... πιο κερδισμένοι και τα 563 εκατ. ευρώ επιπλέον στον λογαριασμό.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 07:40

Η ελληνική αγορά έχει ένα χαρακτηριστικό που συνεχίζει να διαψεύδει τους αναλυτές. Όχι μόνο αντέχει, αλλά αναπτύσσεται και σε αξία και σε όγκο.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, οι πωλήσεις των ταχυκίνητων κωδικών στα σούπερ μάρκετ ξεπέρασαν τα 9,087 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε αξία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η αύξηση αυτή προήλθε τόσο από τα προϊόντα με σταθερό barcode όσο και από τα επί ζυγίω προϊόντα (random weight), με τα δεύτερα να ανακάμπτουν πιο έντονα (+9,3% από +5,8% που ήταν η αύξηση των προϊόντων σταθερού barcode).

Πίσω από το θετικό πρόσημο -σ.σ. ο λογαριασμός αυξήθηκε κατά 563 εκατ. ευρώ- αποτυπώνονται οι μετατοπίσεις μιας αγοράς που βρίσκεται ανάμεσα σε αυξημένη τουριστική ζήτηση και σε αυξημένη κατανάλωση από τους ντόπιους. Άλλωστε οι τουρίστες καταναλώνουν, αλλά η περίοδος είναι κατά βάση από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

Παραδείγματος χάριν τα νησιά και η Κρήτη κατέγραψαν τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις τζίρου, με +10% και +7,7% αντίστοιχα, έναντι +5,4% στην Αττική και +4,3% στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν 4,3%, στη Θεσσαλονίκη +5,7% και στην Πελοπόννησο +6,7%.

Αν απομονώσουμε τους θερινούς μήνες, η συμμετοχή των νησιών στην αξία πωλήσεων ανήλθε σε 11,5%, από 9,4% το καλοκαίρι του 2021. Βέβαια τα νησιά και η Κρήτη παρά την ανάπτυξη εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόλις το 16,7% της συνολικής πίτας.

Με τι ρυθμό αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα

Σε ό,τι αφορά την ανάλυση της Circana για τις τιμές, προκύπτει πως ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε 4,3% και η τιμή ανά μονάδα κατά 1,5%. Οι κινητήριες κατηγορίες ήταν τα τρόφιμα με αύξηση 6,9% των πωλήσεων σε αξία και 4,4% σε όγκο. Όσο για τις τιμές αυξήθηκαν 2,4%.

Ανάμεσα στις υποκατηγορίες, τα σνακ και τα κατεψυγμένα τρόφιμα αναδείχθηκαν οι μεγάλοι πρωταθλητές σε αξία, με άνοδο 10,8% και 9,6% αντίστοιχα. Σε όγκο, η αύξηση της κατανάλωσης προήλθε από τα κατεψυγμένα με +9,3%, τα γαλακτοκομικά με +6,5%, ενώ στο +2,9% ήταν η αύξηση των πωλήσεων των σνακ που συνδέεται με την κατανάλωση «on-the-go».

Στον αντίποδα, τα καθαριστικά και απορρυπαντικά κινήθηκαν υποτονικά (+1,7% σε αξία και 2,7% σε όγκο με πτώση 0,9% των τιμών), ενώ στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής η ανάπτυξη περιορίστηκε γύρω στο 2% σε αξία και 3,7% σε όγκο ενώ η μέση τιμή υποχώρησε 1,6%.

Με την ένταση των προωθητικών ενεργειών να έχει μειωθεί κατά 1,1 μονάδες, μόλις το 24,3% της αξίας πωλήσεων προήλθε από προϊόντα σε προσφορά. Οι μεγαλύτερες απώλειες συνεχίζουν να καταγράφονται στα καθαριστικά (-5 μονάδες) και στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας (-4,3%). Δύο κατηγορίες που παραδοσιακά κινούσαν τις προσφορές εντός του σούπερ μάρκετ.

Η μάχη επωνύμων, PL και online

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private labels) συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδιο, αγγίζοντας το 27,1% της συνολικής αξίας πωλήσεων, από 26,8% το 2024. Η ανάπτυξή τους (+7,4%) ξεπερνά εκείνη των επώνυμων προϊόντων (+5,3%), αποδεικνύοντας ότι η αξία παραμένει το βασικό κριτήριο επιλογής. Η μεγαλύτερη διείσδυση σημειώθηκε στις κατηγορίες οικιακής χρήσης και τροφίμων, όπου η τιμή λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας.

Την ίδια στιγμή, η «ψηφιακή αγορά» δείχνει αντοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Convert Group που περιλαμβάνονται στην έκθεση, το ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων έφτασε τα 201 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο (+5%), με αιχμή τα νωπά τρόφιμα (+8%) και τα κατεψυγμένα (+10%). Οι παραγγελίες αυξήθηκαν 8%, το μέσο καλάθι είχε 2 λιγότερα προϊόντα και ήταν 2% πιο χαμηλή η αξία του.

