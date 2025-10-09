#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στη διεθνή έκθεση World Tourism Event 2025 συμμετείχε ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη στην έκθεση στην Ιταλία ανέδειξε τον ρόλο της ως ενεργό μέλος ενός διεθνούς δικτύου πόλεων που αξιοποιούν τη δημιουργικότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη ταυτότητά τους ως μοχλούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 14:53

Στη διεθνή έκθεση World Tourism Event 2025 συμμετείχε ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο ιστορικό συγκρότημα του Santo Spirito in Sassia. Η έκθεση αποτελεί μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προώθηση των πολιτιστικών προορισμών που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO και συγκεντρώνει επαγγελματίες, οργανισμούς και φορείς του τουρισμού από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναδεικνύουν τη συμβολή της πόλης στη δημιουργική οικονομία και την αστική καινοτομία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ των πόλεων του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων που προωθούν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων. Η Θεσσαλονίκη ανέδειξε τον ρόλο της ως ενεργό μέλος ενός διεθνούς δικτύου πόλεων που αξιοποιούν τη δημιουργικότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη ταυτότητά τους ως μοχλούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η γενική διευθύντρια, δρ. Κυριακή Ουδατζή, πραγματοποίησε στοχευμένες επαγγελματικές συναντήσεις με φορείς, οργανισμούς και επαγγελματίες του τουρισμού, διερευνώντας νέες συνεργασίες και ευκαιρίες προβολής της Θεσσαλονίκης σε διεθνή κλίμακα.

«Η συμμετοχή στην World Tourism Event 2025 επιβεβαίωσε τον στρατηγικό προσανατολισμό του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης στην προώθηση του πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της πόλης και ανοίγοντας νέες προοπτικές συνεργασιών στον τομέα του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο οργανισμός.

 

