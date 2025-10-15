Ποιοι ρίχνουν τις τιμές και πώς ο πόλεμος στο ράφι αλλάζει τις ισορροπίες

Λίγο πριν τις 08:00 π.μ. σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η λίστα με τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Η μεγάλη έκπληξη είναι ότι στη φετινή πρωτοβουλία, που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, έχουν ενταχθεί όχι 1.000 κωδικοί που ήταν ο αρχικός στόχος αλλά περισσότεροι από 2.000. Συγκεκριμένα 2.180 κωδικοί προϊόντων. Και αυτό γιατί τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Συγκεκριμένα 1.356 ανήκουν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 824 σε επώνυμα.

Δηλαδή η αναλογία δείχνει ότι στο καλάθι Θεοδωρικάκου μπήκαν 62% private label προϊόντα, δηλαδή προϊόντα με την μπράντα του σούπερ μάρκετ, ενώ οι προμηθευτές και οι βιομηχανίες ακολουθούν με το υπόλοιπο ποσοστό.

Σε ότι αφορά τη μέση μείωση της τιμής διαμορφώνεται στο 7,95%, με τα PL να είναι στο -7% στα επώνυμα στο -9,5%. Πάντως από τα 2.180 προϊόντα, τα 580, δηλαδή στο 26% η μείωση είναι έως 5%. Μείωση 5-10% έχουν 1.050 προϊόντα ή ποσοστό 48% του δείγματος, 390 προϊόντα έχουν μειώσει την τιμή μεταξύ 10-20% και 120 προϊόντα 20-30%.

Ποια προϊόντα μειώνουν τις τιμές

Από την πρώτη ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι στο σύνολο των κωδικών, τα τρόφιμα αντιστοιχούν σε 1.074 προϊόντα, ενώ τα μη τρόφιμα σε 1.106. Το εύρος της μείωσης σε είδη νοικοκυριού (591 κωδικοί) κινείται μεταξύ 5% και 10%, διάφορα τρόφιμα (226) με μειώσεις 5-14% και απορρυπαντικά (168), η μείωση κινείται μεταξύ 4% και 30%.

Οι μειώσεις στα τρόφιμα κινούνται μεταξύ 5-10%, όμως σε κατηγορίες όπως τα τυριά και τα αλλαντικά, φτάνουν έως και 35%. Στα γαλακτοκομικά και τα τυριά, εταιρείες όπως η FrieslandCampina (ΝΟΥΝΟΥ), η Δέλτα, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία και η Optima έχουν μειώσει τιμές από 3% έως 35%. Στα αλλαντικά, όπου συμμετέχουν μεγάλοι παίκτες όπως οι Κρέτα Φαρμς, Νίκας και Υφαντής, οι μειώσεις κυμαίνονται από 2% έως 30%. Η Coca-Cola 3E ρίχνει τις τιμές στα αναψυκτικά κατά 5-8%, στα νερά έως 28% και στα χυμούς 5–6%.

Στα μη τρόφιμα, που αντιστοιχούν σε πάνω από το ήμισυ του συνόλου (1.106 κωδικοί), οι μειώσεις είναι ευρείας κλίμακας σε κατηγορίες απορρυπαντικών, ειδών νοικοκυριού και προσωπικής υγιεινής συγκεντρώνουν τις περισσότερες περιπτώσεις, με εταιρείες όπως η ΕΛΑΪΣ-Unilever, η Procter & Gamble, η SC Johnson και η Beiersdorf να μειώνουν τιμές από 3% έως 30%.

Στον χώρο των απορρυπαντικών και καθαριστικών, οι μειώσεις φτάνουν το 18%, ενώ σε επιμέρους κωδικούς έως και 30%. Το ίδιο συμβαίνει και στα είδη προσωπικής υγιεινής, και στα είδη προσωπικής φροντίδας όπου οι μειώσεις κινούνται στο 3–8%.

*Δείτε αναλυτικά τη λίστα δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.