«Χρυσό» backup η κρουαζιέρα για τους Μυκονιάτες

Μπορεί η Μύκονος, ένας εκ των πιο δημοφιλών προορισμών της χώρας, να κατέγραψε πέρυσι απώλειες 2,7% σε επίπεδο αεροπορικών αφίξεων σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, ωστόσο, σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα σημείωσε αύξηση με 1,3 εκατ. επιβάτες έναντι 1,2 εκατ. το 2024.

Μία επίδοση ιδιαίτερης σημασίας, όχι επειδή οι 1,3 εκατ. επιβάτες τοποθέτησαν το κυκλαδίτικο νησί στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς τον αριθμό των ταξιδιωτών, αλλά επειδή η συνολική συνεισφορά της κρουαζιέρας εκτιμάται για το 2024 σε 201 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσίασε χθες η Μαρία Δεληγιάννη, διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (Cruise Lines International Association - CLIA) και πραγματοποιήθηκε από την Oxford Economics, η μέση δαπάνη ανά επιβάτη κρουαζιέρας στη Μύκονο ανήλθε το 2024 σε 107 ευρώ, με το μεγαλύτερο ποσό, ήτοι 37 ευρώ, να δαπανάται για ψώνια.

Οι συνολικές δαπάνες που σχετίζονται με την κρουαζιέρα ανήλθαν σε 159 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 126 εκατ. ευρώ αφορούσαν έξοδα των επιβατών και του πληρώματος και 33 εκατ. ευρώ δαπάνες των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα, η οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας στη Μύκονο υπερβαίνει τις άμεσες δαπάνες των επιβατών, του πληρώματος και των εταιρειών, καθώς η συνολική συνεισφορά, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης και της επαγόμενης συνεισφοράς, εκτιμάται σε 201 εκατ. ευρώ.

Σε όρους απασχόλησης, η συνολική επίδραση της κρουαζιέρας αντικατοπτρίζεται σε 2.925 θέσεις εργασίας στη Μύκονο, εκ των οποίων οι 2.389 είναι άμεσες, ενώ το αποτύπωμα στους μισθούς εκτιμάται σε 46 εκατ. ευρώ. ‘

Ως προς το μείγμα των επιβατών κρουαζιέρας, ο μεγαλύτερο όγκος, ήτοι το 33%, προήλθε από τις ΗΠΑ, το 19% από την Ιταλία, το 12% από το Ηνωμένο Βασίλειο, ένα επίσης 12% από τον Καναδά και ακολούθησαν με μικρότερα μερίδια οι αγορές της Αυστραλίας (4%), της Γερμανίας (4%) και της Γαλλία (2%). Σημειωτέον ότι η ελληνική αγορά αντιστοίχησε σε ποσοστό μικρότερο του 1%.

Σύμφωνα με τα σχετικά ευρήματα, το 55% των ερωτηθέντων επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα και το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα επισκέφθηκε πρώτη φορά τη Μύκονο.

Με βάση την έρευνα, οι ταξιδιώτες παρέμειναν κατά μέσο όρο στον προορισμό 5,6 ώρες, με το 79% να αποφασίζει να εξερευνήσει το νησί, το 70% να κάνει ψώνια, το 69% να γευματίζει, το 31% να επισκέπτεται κάποιο αξιοθέατο και το 30% να επιλέγει να κάνει κάποια οργανωμένη εκδρομή.

Σε σχέση με την ικανοποίηση των επιβατών, το νησί των Ανέμων βαθμολογήθηκε με 8/10, με την ασφάλεια να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στο 8,7 και τη σχέση ποιότητας-τιμής να συγκεντρώνει στον αντίποδα τη χαμηλότερη βαθμολογία στο 7,3.

Η εικόνα στην Ελλάδα και η επόμενη ημέρα

Την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας με όρους βιωσιμότητας προέταξε, την ίδια στιγμή, η Μ. Δεληγιάννη.

«Πάνω από το 50% των επισκεπτών κρουαζιέρας φαίνεται να εστιάζει στον Πειραιά, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Κι έτσι τίθεται το ερώτημα “γιατί;”. Είναι ξεκάθαρα θέμα δημοφιλίας, ωστόσο, οι εταιρείες επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα δρομολόγιά τους και με νέους, εναλλακτικούς προορισμούς», τόνισε.

«Σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε σήμερα να προτείνουμε τη δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της κρουαζιέρας που θα συνοδεύεται από ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση επενδύσεων και την υποστήριξη νέων προορισμών στην Ελλάδα. Προτείνουμε αυτό το σχέδιο να δημιουργηθεί από την ελληνική κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας στο πλαίσιο του διαλόγου μας. Η εκτέλεση του σχεδίου θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας, αξιολογώντας τις ανάγκες για λιμενικές υποδομές, την ανάπτυξη προορισμών και τις προωθητικές ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε προορισμό. Θεωρούμε ότι έτσι μπορεί να υπάρξει καλύτερη διάχυση των οφελών σε περισσότερους προορισμούς επιτρέποντας τη βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα», προσέθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η κρουαζιέρα εκτιμάται ότι θα καταγράψει νέα υψηλά σε πανελλαδικό επίπεδο για το 2025 τόσο σε επίπεδο αφίξεων επιβατών, όσο και σε επίπεδο εσόδων.

«Βλέποντας ότι το 2024 υπάρχει μια αύξηση 13% σε σχέση με το 2023 και οι προβλέψεις μας παραπέμπουν σε αύξηση 6% για το 2025 σε ετήσια βάση, συνεπάγεται ότι αυτή η αύξηση θα αποτυπωθεί θα αποτυπωθεί και στην οικονομική συνεισφορά του κλάδου», τόνισε η Μ. Δεληγιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η συνεισφορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 2 δισ. ευρώ, με τη συμβολή της στο ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε 973 εκατ. ευρώ. Σε όρους απασχόλησης, ο κλάδος υποστήριξε 22.600 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον Νίκο Μερτζανίδη, εκτελεστικό διευθυντή CLIA για την Ευρώπη, η συνολική οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας για το 2023 αποτυπώνεται σε 55 δισ. ευρώ και 440 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης.