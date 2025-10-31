Πρωτοφανές ρεκόρ για τις κλίνες Airbnb στην Ελλάδα

Την οριακή αποκλιμάκωση της προσφοράς καταλυμάτων ανά την Ελλάδα που διατίθενται με όρους βραχυχρόνιας μίσθωσης σηματοδότησε ο Σεπτέμβριος μετά το «ταβάνι» του Αυγούστου.

Μπορεί να μην διαπιστώθηκε καμία ουσιαστική μεταβολή σε μηνιαία βάση, από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο, ωστόσο, σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο Οκτωβρίου του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INSETE), ο αριθμός των διαθέσιμων προς μίσθωση ακινήτων μειώθηκε οριακά σε ποσοστό 0,6%, από τα 246.877 στο peak της σεζόν στα 236.877 τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου. Βέβαια, ο σχετικός αριθμός παραμένει αυξημένος κατά 6% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, αντανακλώντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο κλάδος.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που παρατηρήθηκε σε επίπεδο κλινών. Στην αιχμή της σεζόν ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών ξεπέρασε το 1,081 εκατ., με τον Σεπτέμβριο να καταγράφει 1,074 εκατ. κλίνες, παραπέμποντας σε πτώση επίσης 0,6% σε μηνιαία βάση.

Σημειωτέον ότι σε επίπεδο κλινών το φράγμα του 1 εκατ. έσπασε για το 2025 ήδη από τον Απρίλιο. «Η συνολική πορεία του 2025 επιβεβαιώνει τη διαρκή διεύρυνση της χωρητικότητας, με το όριο του 1 εκατ. κλινών να διατηρείται σταθερά από τον Απρίλιο και μετά, επίδοση πρωτοφανής για την περίοδο 2019-2025», σημειώνεται στη σχετική ανάλυση του INSETE.

Σε ό,τι αφορά την πληρότητα, αυτή παρέμεινε σταθερή στο 45% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση. Ωστόσο, σε μηνιαία μειώθηκε από το 58% του Αυγούστου στο 45% του Σεπτεμβρίου.

«Η ανάλυση της πληρότητας των καταλυμάτων για το 2025 δείχνει μια γενικά σταθερή πορεία με ήπιες διακυμάνσεις, παρά τη σημαντική αύξηση των διαθέσιμων καταλυμάτων και κλινών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αγορά διατηρεί ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης», επισημαίνεται.

Σταθερή παρέμεινε τον Σεπτέμβριο και η μέση διάρκεια παραμονής στις 3,8 ημέρες, ενώ σε ό,τι αφορά την προέλευση των ταξιδιωτών, τον Σεπτέμβριο, η κυριαρχία των αλλοδαπών ενισχύθηκε εκ νέου, καθώς αντιπροσώπευσαν το 94% των επισκεπτών, έναντι μόλις 6% ημεδαπών, καθιστώντας τον συγκεκριμένο μήνα ως εκείνον με το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών επισκεπτών.

«Η σταθερή υπεροχή των αλλοδαπών κατά το β’ και γ’ τρίμηνο του 2025, με μερίδιο που υπερβαίνει σταθερά το 9/10 της συνολικής ζήτησης, επιβεβαιώνει τη διεθνή προσανατολισμένη φύση της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης και τη διαχρονική της δυναμική στην περίοδο μετά την πανδημία», σημειώνει το ΙΝΣΕΤΕ.