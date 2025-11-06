Το αμερικανικό LNG φέρνει σειρά ντιλς και 2ο FSRU στη Θράκη

Στη πρώτη γραμμή της ενεργειακής επικαιρότητας θα βρεθεί σήμερα και αύριο η Αθήνα που θα αποτελέσει το επίκεντρο των διπλωματικών και επιχειρηματικών επαφών με κορυφαίους αμερικανούς αξιωματούχους και κολοσσούς, με το ενδιαφέρον να εστιάζει στα deals που θα ανακοινωθούν κυρίως γύρω από τις εξαγωγές LNG προς Ουκρανία.

Το παρών στο business forum του Ζαππείου δίνουν κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες της ενέργειας, από τις ConocoPhillips, ExxonMobil, Cheniere, Venture Global και Westinghouse, μέχρι τους τεχνολογικούς γίγαντες Google και Amazon, που θα συναντηθούν με όλους τους μεγάλους εγχώριους παίκτες κατά τη πρώτη ημέρα της Συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (Sixth Partnership for Transatlantic Energy Cooperation - P-TEC Sixth Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)).

Από ελληνικής πλευράς, παρούσα θα είναι η αφρόκρεμα της ενεργειακής αγοράς, δηλαδή ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο CEO της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, ο επικεφαλής της Energean, Μαθιός Ρήγας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, η επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, κ.ά.

Στο Ζάππειο μ’ αλλά λόγια θα βρίσκονται τόσο οι δυνητικοί «πωλητές», όσο και οι δυνητικοί «αγοραστές» όλου του φάσματος των αμερικανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη που περιλαμβάνει το ενεργειακό σκέλος ύψους 250 δισ. δολάρια κατ’ έτος ($750 δισ. στη τριετία) της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ- ΗΠΑ για τους δασμούς.

Τον τόνο δίνει η πολύ υψηλή εκπροσώπηση της αμερικανικής διακυβέρνησης, με αξιωματούχους που συγκροτούν το στενό πυρήνα εξουσίας στην Ουάσινγκτον και είναι όλοι «business oriented» - ο υπ. Εσωτερικών και «τσάρος» της Ενέργειας Ντάγκ Μπέργκαμ, ο υπ. Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υφυπ. Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρίγας- ενώ παρούσα θα είναι φυσικά και η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Πώς εμπλέκονται οι αμερικανικές τράπεζες

Τα στελέχη αυτά θα έχουν αύριο, κατά τη δεύτερη μέρα της Συνόδου, συναντήσεις με 24 υπουργούς Ενέργειας από τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με βασική ατζέντα το πώς θα αρθούν τα εμπόδια από το Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor) και κυρίως πώς θα ενισχυθούν και χρηματοδοτηθούν οι νέες του υποδομές, προκειμένου να μπορέσει να «σηκώσει» τα επόμενα χρόνια όλους αυτούς τους τεράστιους όγκους αμερικανικού LNG.

Κεντρικό ρόλο στις συμφωνίες, με τη παροχή χρηματοδότησης, φαίνεται ότι θα έχουν δύο αμερικανικά κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Development Finance Corporation (DFC) και η Export-Import Bank (EXIM), ανώτατα στελέχη των οποίων συμμετείχαν χθες στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους υπουργούς Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Τα αμερικανικά αυτά κεφάλαια έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν νέες υποδομές αέριου για τη μεγέθυνση των συστημάτων αγωγών που συνθέτουν τον Κάθετο Διάδρομο κατά μήκος των χωρών διέλευσης (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία).

Είναι άλλωστε ο μόνος τρόπος για να αυξηθεί η χωρητικότητα των παλαιών και μικρής χωρητικότητας σοβιετικής εποχής στη πλειοψηφία τους αγωγών, προκειμένου να μπορέσουν να απορροφήσουν πολλαπλάσιες των σημερινών αμερικανικές ποσότητες.

Το δεύτερο FSRU στη Θράκη

Σύμφωνα με τις προβλέψεις για τη μελλοντική κατανάλωση φυσικού αερίου από τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου, το 2030 θα ανέρχεται σε 68 δισ κυβικά μέτρα (bcm), έναντι 51 δισ κυβικών το 2024. Ακόμη δηλαδή και αν αφαιρεθεί από την εξίσωση ο τεράστιος όγκος των 15 δισεκατομμυρίων κυβικών, όσο είναι σήμερα η ποσότητα του ρωσικού αερίου που διακινείται στη περιοχή, προκύπτει και πάλι ένας επιπλέον όγκος 30 δισ. κυβικών.

Τα capacity του επί σοβιετικής εποχής αγωγού Trans Balkan (λειτουργεί πλέον με αντίστροφη ροή, από το Νότο προς το Βορρά), των λοιπών υποδομών και των πλωτών terminals, δεν αρκούν για να «σηκώσουν» τους νέους αυτούς όγκους.

Στο κάδρο επομένως μπαίνουν επενδύσεις σε νέα τερματικά, όπως το δεύτερο FSRU στη Θράκη, ύψους 550-600 εκατ ευρώ, που δρομολογεί η Gastrade του ομίλου Κοπελουζου, που πήρε πρόσφατα το «πράσινο φως» από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και αναμένει την έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας.

«Τα δεδομένα της αγοράς δικαιολογούν μια τέτοια επένδυση και η Gastrade κινείται προς αυτή τη κατεύθυνση, υπό δύο προυποθέσεις. Οι εμπορικές συμβάσεις που θα συνάψουμε να υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα του πλωτού terminal καθώς και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του», αναφέρουν πηγές της εταιρείας, αποκαλύπτοντας ότι γίνονται ήδη συζητήσεις με αμερικανικές τράπεζες.

Στο ερώτημα ποια είναι σήμερα η συνολική εξαγωγική δυνατότητα της Ελλάδας μέσω κάθε διαθέσιμης υποδομής (αγωγοί, Αλεξανδρούπολη), η απάντηση είναι ότι με τις επενδύσεις αναβάθμισης του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB, και αυτές στα βουλγαρο-ρουμανικά σύνορα, οι ποσότητες μπορεί να φτάσουν τα 8,5 bcm.

Σε δεύτερο χρόνο, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις στα σημεία διασύνδεσης Ρουμανίας - Ουγγαρίας (εδώ δεν αποκλείεται η εμπλοκή αμερικανικών κεφαλαίων), το LNG μέσω Αλεξανδρούπολης θα μπορεί να φτάνει μέχρι τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Τα πρώτα deals

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το γεωστρατηγικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για το ρόλο της Ελλάδας αρχίζει ήδη να μετουσιώνεται σε επιχειρηματικές συμφωνίες, με χαρακτηριστική αυτή που ανακοίνωσαν χθες οι όμιλοι ΔΕΠΑ και AKTOR, για τη δημιουργία ενός φιλόδοξου σχήματος καθαρά εξαγωγικού χαρακτήρα, που εμπλέκει και πλοία μεταφοράς LNG.

Το κατά πόσο στο σχήμα θα μπει - όπως ακούγεται - ως μέτοχος η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, καθώς και αν η συμφωνία προβλέπει συνεργασία με κάποια εκ των Venture Global, ConocoPhillips ή Cheniere για τη μεταφορά στη ΝΑ Ευρώπη φορτίων 2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο, θα γίνει πιθανότατα γνωστό σήμερα.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες επιχειρηματικές συμφωνίες, που λέγεται ότι θα ανακοινωθούν στο Ζάππειο, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, όπως παρόμοιες κινήσεις με έμφαση στις εξαγωγές LNG προς τη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και η απόφαση στην οποία λέγεται ότι έχει καταλήξει η ExxonMobil για ερευνητική γεώτρηση στα μπλοκς της Κρήτης.