Σφοδρές αντιδράσεις για το νέο καρτελάκι τιμής στα νωπά προϊόντα

Η προτεινόμενη διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης για την «πορεία διαμόρφωσης της τελικής τιμής» στα νωπά προϊόντα φαίνεται πως δεν έχει την αποδοχή που ανέμενε το υπουργείο.

Από σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές έως τις ενώσεις καταναλωτών και παραγωγών, όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα. Ό,τι το μέτρο είναι «ανεφάρμοστο», «αόριστο» και «χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα», όπως προκύπτει και από τα σχόλια επί της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώνεται σήμερα 11 Νοεμβρίου.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) επισημαίνει ότι η προτεινόμενη διατύπωση περί «πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής» είναι θολή και ασαφής. Όπως σημειώνει, μόνο η αναγραφή της τιμής παραγωγού και όχι οποιασδήποτε ενδιάμεσης ή αυθαίρετα υπολογισμένης τιμής, μπορεί να προσφέρει πραγματική ενημέρωση στον καταναλωτή. «Μόνο έτσι», υπογραμμίζει η Ένωση, «θα γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ή μη αισχροκέρδειας και τα αντικαταναλωτικά παιχνίδια ορισμένων επιτήδειων».

Επιφυλάξεις διατυπώνει και η Ομοσπονδία Παραγωγών και Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας, που χαρακτηρίζει τη διάταξη «αφαιρετική» και «προς εντυπωσιασμό». Οι πωλητές επισημαίνουν ότι ο τελικός λιανοπωλητής δεν έχει τρόπο να γνωρίζει την πρώτη τιμή πώλησης ενός προϊόντος, ειδικά όταν αυτό έχει περάσει από πολλούς ενδιάμεσους. «Πώς θα γνωρίζει το υπουργείο ποιος αισχροκερδεί, όταν ουδείς μπορεί να δει τη διαφορά ανάμεσα στην αρχική και την τελική τιμή;», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Από τη μεριά τους, οι έμποροι της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης θεωρούν τη ρύθμιση περιττή. Υποστηρίζουν ότι η αγορά των νωπών προϊόντων ήδη λειτουργεί με βάση τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Κατά την άποψή τους, η εφαρμογή ενός τόσο περίπλοκου συστήματος παρακολούθησης τιμών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας θα εκτοξεύσει τη γραφειοκρατία και το κόστος, μετακυλίοντας τελικά τις επιβαρύνσεις στον ίδιο τον καταναλωτή.

Ιδιαίτερα αιχμηρά είναι και τα άλλα σχόλια. Ειδικά για το κρέας, υπάρχει σχόλιο που θυμίζει παλαιότερες αγορανομικές ρυθμίσεις, όπως η διάταξη ΜΙΤΑ, που επιχειρούσαν να ελέγξουν τα περιθώρια κέρδους, αλλά κατέληξαν, όπως σημειώνεται, να ενθαρρύνουν τη φοροαποφυγή μέσω πλασματικών τιμολογίων και επιστροφών. Όπως προειδοποιούν, η ιστορία κινδυνεύει να επαναληφθεί. «Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν εύκολα να καλύψουν τις πραγματικές τους τιμές με πιστωτικά ή διορθωτικά τιμολόγια, καθιστώντας τον έλεγχο ουσιαστικά αδύνατο».

Ο κοινός παρονομαστής όλων είναι η δυσπιστία απέναντι στην αποτελεσματικότητα της ρύθμισης. Οι επαγγελματίες θεωρούν ότι δεν πρόκειται να χτυπήσει την αισχροκέρδεια, αλλά θα φέρει νέα γραφειοκρατία και στρεβλώσεις στην αγορά. Οι πολίτες που συμμετέχουν στη διαβούλευση κάνουν λόγο για «παρανοϊκό μέτρο», για «παραβίαση του GDPR» και «καταστρατήγηση των κανόνων του ελεύθερου εμπορίου».