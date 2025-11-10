Η Domes εξαγοράζει το Lindian Village στη Ρόδο από τη Zetland

Η Zetland Capital Partners LLP, εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα ότι funds που διαχειρίζεται συμφώνησαν να πουλήσουν ολόκληρο το μερίδιό τους στην Lindian Village International Village S.A, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ξενοδοχείου “Lindian Village, Curio Collection by Hilton”, στην ελληνική Domes.

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται στη Ρόδο, διαθέτει 188 πολυτελή δωμάτια και σουίτες. Από την απόκτησή του τον Φεβρουάριο του 2022, το ακίνητο έχει αναδιαμορφωθεί πλήρως μέσω μιας ολοκληρωμένης ανακαίνισης και μετατροπής σε θέρετρο της Hilton Curio Collection. Υπό την ιδιοκτησία της Zetland, το Lindian Village συμμετείχε επίσης σε τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, μετά τις πυρκαγιές του νησιού το 2023.

Ο Αχμέντ Χαμντάνι, Managing Partner της Zetland, δήλωσε:

«Η Lindian Village αποτέλεσε μία από τις πρώτες μας επενδύσεις μετά την COVID στον τομέα των resort στη Μεσόγειο. Είμαστε υπερήφανοι για τη μεταμόρφωση που επιτεύχθηκε και για τη συνεργασία μας με την κοινότητα της Ρόδου».

Ο Δρ. Γεώργιος Σπανός, διευθύνων σύμβουλος της Domes, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαστήκαμε με τη Zetland σε αυτή τη στρατηγική συναλλαγή. Το Lindian Village είναι μια κορυφαία παραθαλάσσια ιδιοκτησία, με ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, κατανεμημένα σε καταπράσινους κήπους με την παραδοσιακή αισθητική ενός ελληνικού χωριού, που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις βασικές αξίες προϊόντων και τα υψηλά πρότυπα της Domes. Με αυτή την εξαγορά, η Domes εισέρχεται στην αναγνωρισμένη αγορά φιλοξενίας της Ρόδου — ενός από τους πιο εμβληματικούς και γνωστούς διεθνώς προορισμούς της Ελλάδας - και δημιουργεί παρουσία σε άλλο ένα σημαντικό νησί της Μεσογείου. Η εξαιρετική τοποθεσία του resort και η εγγύτητα με την ιστορική πόλη της Λίνδου το καθιστούν μια συναρπαστική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας».

Σύμβουλοι της Zetland και της εταιρείας ήταν οι Argenta Corporate Finance, Ashurst, KBA Law, Blackhawk, McBains, HVS και JLL. Η εξαγορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους.