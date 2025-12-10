Λ. Μπαρμπετάκη στο Healthcare Transformation: Μεγάλη μείωση στην παραγωγή καινοτομίας στην Ευρώπη

Τη μεγάλη υποχώρηση στην παραγωγή καινοτομίας στην Ευρώπη, ανέδειξε η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη μιλώντας στο Healthcare Transformation 2025.

Η πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum (PIF), διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας αναφέρθηκε στους πολύπλοκους μηχανισμούς και στις αξιολογήσεις, ζήτησε κίνητρα και ανέφερε τα εξής:

"Η καινοτομία σε αυτόν τον χώρο δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Ξεκινά από τις κλινικές μελέτες. Ξεκινά από τη στιγμή κατά την οποία κάνουμε σχεδιασμό και μπορούμε να προβλέψουμε. Όλες οι χώρες προσπαθούν να δουν μέσω του οικοσυστήματος πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση ασθενείς και με άλλους τρόπους. Πιο γρήγορα, πιο πριν.

Φιλοδοξώ ότι δεν θα έχουμε μια Ευρώπη η οποία ασφυκτιά και πνίγει την καινοτομία. Παλιά, μέχρι το δεκαετία του '80, η Ευρώπη παρήγαγε το 50% της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για τον κόσμο. Πλέον είναι λιγότερο από το 22% και αυτό το νούμερο βαίνει μειούμενο.

Η Αμερική, η Κίνα και η Ασία έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα και η Ασία δηλαδή μας ξεπερνάει. Απλά, ίσως υπάρχει μια δυσπιστία στη διαδικασία και στη διαφάνεια. Όταν και αυτό θα ξεπεραστεί, θα επικρατήσουν η Αμερική και η Ασία. Η Ευρώπη πού θα είναι; Θα αποπροτεροποιηθεί. Μέσα σε αυτήν την Ευρώπη, η Ελλάδα που είναι ακόμα μια μικρή χώρα, που δεν είναι σαν τη Γερμανία, πού θα προτεραιοποιηθεί; Για προγράμματα, για R&D, για κλινικές μελέτες. Δεν θα προτεραιοποιηθεί, είναι η απάντηση".

