Β. Πενταφράγκας: Χρήματα από το RRF για προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών στην Υγεία

Παρεμβάσεις σε προϊόντα, όπως τα βιο-ομοειδή, αξιοποίηση των δεδομένων Υγείας, αλλαγές στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και στήριξη της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων, πρότεινε στο Healthcare Transformation 2025 ο Βασίλης Πενταφράγκας, εντεταλμένος σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Αναγνώρισε πως όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια συνιστούν πρόοδο. "Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Θα θέλαμε να αναγνωρίζουμε διαρκώς στον υπουργό τη συμβολή του στο πιο πετυχημένο ΣΔΙΤ που έχει δει αυτή η χώρα", σχολίασε ο κ. Πενταφράγκας, για να επισημάνει:

"Με μια απλή απόφαση, χωρίς στην ουσία να μπουν χρήματα άμεσα, κινητοποιήθηκαν επενδύσεις της τάξεως του 1,8 δισ. ευρώ σε παραγωγικές επενδύσεις. Και αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι αυτή η πολιτική να συνεχιστεί και στο μέλλον. Επίσης, αυτά τα χρόνια έχουν μπει τα θέματα στη σωστή τους βάση. Έχουν συζητηθεί όλες οι διαστάσεις, έχουν μπει αρκετά πράγματα μπροστά. Μένει να λειτουργήσουν και να δούμε την απόδοσή τους".

Σύμφωνα με τον ομιλητή, το σύστημα εξακολουθεί να πονάει και το ουσιαστικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η υποχρηματοδότηση.

Περιγράφοντας τις υφιστάμενες παθολογίες, είπε: "Υπάρχει κατακερματισμός υπηρεσιών και ένα αναποτελεσματικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, ένα αδύναμο μοντέλο αποζημίωσης υπηρεσιών και αγαθών, καθώς επίσης μια φαρμακευτική πολιτική εστιασμένη στη διαχείριση του κόστους και όχι στην εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών".

Όπως σημείωσε, χρειάζεται αναπροσαρμογή με βάση τις πραγματικές ανάγκες: "Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε κάποια κεφάλαια, κάποιοι πόροι του RRF να διατεθούν, ώστε να προσδιοριστούν οι πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης του συστήματος Υγείας. Λυπάμαι να επαναλάβω ότι από το 2012 ψάχνουμε να βρούμε και αναρωτιόμαστε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης".

Κατά την άποψή μας - είπε - οι ανάγκες μεγαλώνουν, ενώ υπάρχει το δημογραφικό και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Από την άλλη μεριά, σε θέματα εξορθολογισμού της κατανάλωσης υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και μπορούν να επισπευθούν.

Δεδομένα

Σε σχέση με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο κ. Πενταφράγκας ανέφερε τα ακόλουθα: "Θεωρούμε ότι απαραίτητο είναι πλέον να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Ας αξιολογηθούν και ας τα χρησιμοποιήσουμε. Ας πάρουμε αποφάσεις με βάση αυτά τα δεδομένα. Έχουμε στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από το 2013, σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστα από τότε και πλήρως αξιόπιστα από το 2021 και μετά.

Τα χρησιμοποιούμε όπως θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε αποφάσεις; Κατά την άποψή μας, όχι. Το ζητούμενο είναι για τα επόμενα χρόνια η δημιουργία ενός σχετικά προβλέψιμου περιβάλλοντος με την κατάλληλη χρηματοδότηση, ώστε να ελαφρυνθεί λίγο το πρόβλημα το οποίο πιέζει αφάνταστα τις επιχειρήσεις. Να σας πω συγκεκριμένα το εξής. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης πρέπει κατά την άποψή μας να επικαιροποιηθεί. Με τον τρόπο που λειτουργεί, χρόνο με τον χρόνο σφίγγει μία θηλιά γύρω από τη δυνατότητα πρόσβαση των φαρμάκων στην αγορά".

Βιο-ομοειδή

Για το θέμα των επιστροφών τόνισε: "Με αιτούμενες επιστροφές 63% για τη βιο-ομοειδή προϊόντα, κινδυνεύουμε τα επόμενα χρόνια να μείνουμε χωρίς βιο-ομοειδή. Δεν κλείνονται πλέον συμφωνίες για να έρθουν νεότερα βιο-ομοειδή στη χώρα. Τα περισσότερα είναι στο κόκκινο και αν οι προβλέψεις βγουν αληθινές, τον επόμενο χρόνο οι επιστροφές θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες και τα προϊόντα θα σταματήσουν να υπάρχουν.

Θέλουμε βιο-ομοειδή στην ελληνική αγορά; Θέλουμε οικονομικότερα προϊόντα; Αν η απάντηση είναι 'ναι' και θεωρώ ότι είναι 'ναι', θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ουσιαστικές κινήσεις. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να κλείνονται περισσότερες συμφωνίες. Οι περισσότερες συμφωνίες να απομειώνουν το διαθέσιμο μπάτζετ για την ελεύθερη αγορά και την επόμενη χρονιά να ζητάμε τις ψηλότερες επιστροφές.

Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν βγαίνει πουθενά. Θα περιμένουμε να φτάσει το απροχώρητο για να τον αλλάξουμε. Κατά την άποψή μας πρέπει να αλλάξει άμεσα. Για εμάς είναι δεδομένο ότι η πρόκληση είναι μία. Να καταφέρουμε, στο παράθυρο που διακρίνουμε ότι υπάρχει για τα επόμενα λίγα χρόνια, να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα εμπνοήσουν και θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του οικοσυστηματος.

Εγχώρια παραγωγή

Εξηγώντας τον όρο "οικοσύστημα", ο κ. Πενταφράγκας είπε: "Μιλάμε για ένα οικοσύστημα. Μέλος του οικοσυστήματος Υγείας, είναι και η εγχώρια παραγωγή. Και αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε. Και σαν εγχώρια παραγωγή, να επενδύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε νέες παραγωγικές μονάδες και διαδικασίες. Να αναβαθμίσουμε τις ερευνητικές υποδομές, για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Με στόχο, τη μεγέθυνση του μεριδίου που έχουμε στην αγορά. Είναι απαράδεκτα χαμηλό για μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία έχει εγχώρια παραγωγή, να έχει αυτό το μερίδιο.

Και από την άλλη μεριά, να μεγιστοποιήσουμε όλους τους συντελεστές, οι οποίοι έχουν βαρύνουσα σημασία και για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Δηλαδή, εξαγωγές, απασχόληση, εισφορές. Υπό το σημερινό καθεστώς πίεσης των τιμών των προϊόντων, κυρίως μέσω του συστήματος διαπραγματεύσεων τιμών, το οποίο αν δεν ρυθμιστεί για τα επόμενα χρόνια, θα πνίξει όχι μόνο την καινοτομία, αλλά και την παραγωγή".

