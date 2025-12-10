Ημερίδα ΤτΕ για την «Εκκαθάριση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων»

Η Τράπεζα της Ελλάδος διοργάνωσε στις 09.12.2025 ημερίδα με θέμα «Εποπτεία & Πρόοδος στην Εκκαθάριση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων». Οι εργασίες της Ημερίδας ξεκίνησαν με χαιρετισμό που απηύθυνε η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, η οποία έδωσε τα βασικά μηνύματα για την εξέλιξη της εποπτείας των εκκαθαρίσεων.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τραπεζικές και ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρουσιάζοντας τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις και επιμέρους δυσκολίες που εξακολουθούν να επηρεάζουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η πρόοδος στις διαδικασίες εκκαθάρισης υπήρξε ουσιαστική, παρά τις απαιτητικές συνθήκες που δημιούργησε η χρηματοοικονομική κρίση 2009-2012, κατά την οποία 14 πιστωτικά ιδρύματα τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαμόρφωσε και εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που επέτρεψε τη συστηματική και αξιόπιστη διαχείριση των εκκαθαρίσεων.

Με τον ν. 3867/2010, η εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης μεταφέρθηκε επίσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ανέλαβε την εποπτεία πλήθους ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων τελούσαν ήδη υπό εκκαθάριση. Παρά την έλλειψη ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου, η Τράπεζα ανέπτυξε στιβαρούς μηχανισμούς εποπτείας και διασφάλισε την τήρηση των αρχών διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης.

Στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθοριστικής σημασίας ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Alphabet (2024-2025), της μεγαλύτερης συναλλαγής μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση των υπό εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων και στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Αντίστοιχη πρόοδος έχει σημειωθεί στις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις, με επιτάχυνση των εκποιήσεων και σημαντικές διανομές προς τους δικαιούχους, όπως αποδεικνύει η εξέλιξη των υποθέσεων του Ομίλου Ασπίς.

Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει να προωθεί θεσμικές βελτιώσεις για την περαιτέρω απλοποίηση, επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα των εκκαθαρίσεων, με στόχο τη μέγιστη προστασία πιστωτών και ασφαλισμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η PQH, με βάση την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει και τα αποτελέσματα που έχει φέρει, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στο μέλλον, επ΄ ωφελεία του δημοσίου. Όπως για παράδειγμα τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, υποστήριξη στη διαχείριση φακέλων εγγυήσεων του δημοσίου, διαχείριση του προγράμματος παροχής εγγύησης του «Ηρακλή», διαχείριση πληγέντων από φυσικές καταστροφές κ.λπ.

Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και εκπρόσωποι των βασικών φορέων που δραστηριοποιούνται στις εκκαθαρίσεις — η «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», οι ειδικοί και ασφαλιστικοί εκκαθαριστές, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, η Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων και το Επικουρικό Κεφάλαιο. Παρουσιάστηκε το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ανταλλάχθηκαν εμπειρίες, καλές πρακτικές και προτάσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και τη βελτίωση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου.

Με στόχο τη διαφάνεια, τον συντονισμό και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, η ημερίδα συνέβαλε ουσιαστικά στον θεσμικό διάλογο για τις απαιτητικές και πολυδιάστατες διαδικασίες εκκαθάρισης, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής και συστηματικής διαχείρισης των προκλήσεων, ώστε οι διαδικασίες να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν με τον πλέον αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος των πιστωτών και των ασφαλισμένων.