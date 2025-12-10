Λαγκάρντ: Πιθανή νέα αναβάθμιση για την ανάπτυξη της ευρωζώνης

Η οικονομία της ευρωζώνης αποδεικνύεται ανθεκτική στις εμπορικές εντάσεις και η ευρωζώνη αναπτύσσεται κοντά στις δυνατότητές της, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Οπως θυμίζει το Reuters, η ευρωζώνη αναμενόταν να καταγράψει πτώση της ανάπτυξης, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί, η άνοδος του ευρώ και ο αυξημένος ανταγωνισμός από την Κίνα επηρεάζουν αρνητικά τις εξαγωγές. Ωστόσο, τα πραγματικά αποτελέσματα ήταν πολύ πιο ευνοϊκά, υποδηλώνοντας μια μάλλον ανθεκτική εγχώρια οικονομία.

«Στις τελευταίες προβλέψεις, αναθεωρήσαμε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε η Λαγκάρντ σε εκδήλωση των Financial Times. «Υποψιάζομαι ότι θα το ξανακάνουμε τον Δεκέμβριο».

Επεσήμανε τους δείκτες εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών για τον μεταποιητικό τομέα, και τα στοιχεία για την απασχόληση ως ενδείξεις ανθεκτικότητας.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε επίσης το σύνθημά της ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε «καλή θέση», ένα μήνυμα που οι επενδυτές ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι δεν απαιτείται αλλαγή των επιτοκίων.

Οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές θεωρούν σχεδόν μηδενική την πιθανότητα αλλαγής των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 18 Δεκεμβρίου και προβλέπουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα για τους επόμενους μήνες, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στον στόχο του 2% όλο τον χρόνο.

Η Λαγκάρντ, ωστόσο, απέρριψε τις εκκλήσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για μια πολιτική που θα υποστηρίζει περισσότερο την ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι ο φθηνότερος δανεισμός δεν θα συμβάλει σημαντικά στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών φραγμών που εμποδίζουν τη ροή αγαθών και κεφαλαίων.

«Αν μείωνα τα επιτόκια στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, αν προχωρούσα σε μαζική ποσοτική χαλάρωση, ... θα άλλαζαν τα εμπόδια που ανέφερα;».

«Θα διευκόλυνε τη διακίνηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών; Όχι, δεν θα το έκανε», δήλωσε η Λαγκάρντ.