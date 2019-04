Προσφορά προληπτικών εξετάσεων σε μειωμένες τιμές από το Υγεία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 07/04, προσφέρει για όλη την οικογένεια τα ειδικά διαμορφωμένα πακέτα προληπτικού ελέγχου υγείας Fit2be active σε προνομιακές τιμές. Τα πακέτα μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι όσοι επισκεφθούν το site: https://www.omilos-hygeia.gr/pagkosmia-imera-ygias-07-04/ από τη Δευτέρα 8 Απρίλιου μέχρι και την Τρίτη 30 Απρίλιου 2019, δηλώνοντας τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα συμμετοχής.

Συγκεκριμένα τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ παρέχουν:

σε Ενήλικες

1. FIT2PLAΥ: Είναι ένα βασικό checkup που αποτυπώνει τη φυσική σας κατάσταση και αποτελεί τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών θεμάτων υγείας.

Περιλαμβάνει: πλήρη καρδιολογικό έλεγχο και εκτίμηση από ορθοπεδικό. Μαζί με το checkup παρέχεται και βεβαίωση άθλησης.

2. FIT2PLAY ADVANCED: Είναι ένα πλήρες checkup που εκτιμάται η κατάσταση της υγείας με βάση ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις. Περιλαμβάνει: πλήρη αιματολογικό, βιοχημικό και καρδιολογικό έλεγχο. Μαζί με το checkup παρέχεται και βεβαίωση άθλησης.

3. FIT2PLAY ADVANCED περιλαμβάνοντας επώνυμο activity tracker

Θα λάβετε σαφείς ιατρικές οδηγίες και στόχους φυσικής άσκησης για να παρακολουθείτε εύκολα την υγεία σας με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της άθλησής σας. Περιλαμβάνει: πλήρη αιματολογικό, βιοχημικό και καρδιολογικό έλεγχο καθώς και δύο παθολογικές εξετάσεις. Μαζί με το checkup παρέχεται και βεβαίωση άθλησης.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο ΥΓΕΙΑ και στο ΜΗΤΕΡΑ.

σε Παιδιά

FIT2PLAΥ for kids: Η σωματική άσκηση των παιδιών απαιτεί και κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση. To FIT2PLAY for kids πραγματοποιείται από εξειδικευμένο παιδοκαρδιολόγο του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και έχει στόχο να ανιχνευθούν τυχόν κληρονομικές/εκ γενετής παθήσεις που δεν έχουν εκδηλωθεί με κλινικά συμπτώματα. Μαζί με το checkup παρέχεται και βεβαίωση άθλησης.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.