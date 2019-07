BFF Banking Group: Κλειδί οι μεταρρυθμίσεις και οι δαπάνες για την Υγεία

Ο όμιλος BFF Banking Group συμμετείχε στο 10th Pharma & Health Conference «Προτεραιότητες στην Πολιτική Υγείας», και παρουσίασε τα αποτελέσματα της έκθεση “Financing healthcare and the quality of the system for patient.”, που αναλύει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων των θεραπειών ως τις πιο σημαντικές μεταβλητές μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών, οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η στασιμότητα στο επίπεδο των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και η έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προέκυψαν από την Έκθεση ως δύο από τις κυριότερες απειλές για τη λειτουργία του Συστήματος Υγείας στη χώρα σε βάθος χρόνου 5ετίας.

Ωστόσο, από την έκθεση προκύπτει ότι η υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα έχει αρκετούς αποδοτικούς τομείς, οι οποίοι προέρχονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την ανάλυση δεδομένων, τον περιορισμό της πρόσβασης στις ακριβότερες θεραπείες και την πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη για μετανάστες, πρόσφυγες και ασθενείς με χαμηλότερα εισοδήματα.

Η έκθεση δείχνει ότι οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί περνούν μια περίοδο τεράστιας αλλαγής, με τις νέες τεχνολογίες, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και τις επενδύσεις στην καινοτομία που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους των νοσοκομειακών θεραπειών αλλά ευλόγως επηρεάζουν τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.