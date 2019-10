Επτά βραβεία για Cosmote στα Mobile Excellence Awards 2019

Επτά βραβεία συνολικά, εκ των οποίων ένα Grand Award και τέσσερα Gold, για εφαρμογές και υπηρεσίες που βελτιώνουν την εμπειρία και την καθημερινότητα των πελατών απέσπασε η COSMOTE στα Mobile Excellence Αwards 2019, τον θεσμό των βραβείων που αναδεικνύει κάθε χρόνο τις βέλτιστες πρακτικές και τα πιο καινοτόμα mobile apps και projects της χρονιάς.

Μαζί με την κορυφαία διάκριση Grand Award, η COSMOTE έλαβε και 4 βραβεία Gold για:

• τη στρατηγική τοποθέτηση της μάρκας COSMOTE να συμβάλλει σε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους μέσω της τεχνολογίας και με τις εφαρμογές My COSMOTE και WHAT’S UP, στην κατηγορία “Enable the Branding Strategy through Mobile”.

• την «Εξυπηρέτηση Πελατών στη νοηματική γλώσσα μέσω Video Call», στην κατηγορία “Innovation Services to Enterprises or Consumers”. H υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με θέματα ακοής να εξυπηρετούνται στη νοηματική γλώσσα από εξειδικευμένο άνθρωπο της Εξυπηρέτησης Πελατών, μέσω video κλήσης. H υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο www.cosmote.gr και σε καταστήματα COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε όλη την Ελλάδα.

• το σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης για ΑμεΑ, το “Smart Parking for Disabled”, που ανέπτυξε στον Δήμο Χανίων. Πρόκειται για την πρώτη λύση «Έξυπνης Πόλης» αναφορικά με τη Διαχείριση Θέσεων Στάθμευσης για ΑμεΑ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή και λειτουργία με τη χρήση δικτύου ΝΒ-ΙoΤ.

• το νέο ψηφιακό οικοσύστημα “Follow the Heart. It knows the way”, που προσφέρει στους πελάτες βιωματικές εμπειρίες μέσα από τις οποίες ενισχύεται η self-care εξυπηρέτηση, εκπαιδεύοντας τους στη νέα ψηφιακή εποχή. Παράλληλα διευκολύνει την καθημερινότητά τους και την κάνει πιο συναρπαστική.

Silver βραβείο έλαβε το “My COSMOTE App”, στην κατηγορία "Mobile Service for Consumers”, η εφαρμογή που επιτρέπει τον έλεγχο όλων των οικιακών και εταιρικών συνδέσεων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα. Bronze βραβείο έλαβε το “COSMOTE id”, στην κατηγορία “Digital Innovation through Mobile”, που επιτρέπει στον χρήστη με μια μοναδική ψηφιακή ταυτότητα να διαχειρίζεται, εύκολα & γρήγορα, όλες τις προσβάσεις του και να απολαμβάνει μια αδιάλειπτη εμπειρία χρήσης.

Τα Mobile Excellence Awards 2019 συνδιοργάνωσαν για 5η συνεχή χρονιά το Εργαστήριο “ELTRUN” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Boussias Communications. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έγινε από κριτική επιτροπή, που αποτελείται από επαγγελματίες της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπροσώπους των θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες του mobile business.