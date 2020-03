Εκτακτα μέτρα προφύλαξης και τηλεεργασία εφαρμόζει η Forthnet

H Forthnet, η εταιρεία που έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει την κρίση του νέου κορωνοϊού με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων της διασφαλίζοντας παράλληλα και την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της που προσφέρουν ποιοτική ψυχαγωγία και αξιόπιστη επικοινωνία σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οπως αναφέρει σε σχετικη ανακοίνωση η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης, ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των Δημόσιων Υγειονομικών Αρχών και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Σε αυτό το πλαίσιο η Forthnet έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα στις παρακάτω ενέργειες:

Μέτρα προφύλαξης, περισσότερα και από τα συνιστώμενα

H εταιρεία έχει λάβει, όχι μόνο τα απαιτούμενα μέτρα, που υπέδειξαν οι αρμόδιες Δημόσιες Υγειονομικές Αρχές, αλλά και ακόμα παραπάνω προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων της, ενώ λαμβάνει και επιπλέον μέτρα προφύλαξης και προστασίας, οπότε και έθεσε σε εφαρμογή ένα πλάνο απολύμανσης όλων των κτιρίων της και έχει ενισχύσει όλα τα απαραίτητα μέσα για την διαφύλαξη της ατομικής υγιεινής των εργαζομένων της.

Τηλεργασία και απρόσκοπτη λειτουργία

Η εταιρεία στηρίζει και υλοποιεί την καμπάνια της πολιτείας «Μένουμε Σπίτι» έχοντας ήδη δώσει σε ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων της τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις σχετικές οδηγίες για να είναι σε θέση να ακολουθήσουν πρόγραμμα κατ' οίκον τηλεργασίας και με αυτόν τον τρόπο να υποστηρίξουν με τη δική τους προσπάθεια την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών Internet, Σταθερής Τηλεφωνίας και Συνδρομητικής Τηλεόρασης στους συνδρομητές της. Τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα κατ' οίκον τηλεργασίας θα επεκταθεί στους περισσότερους εργαζόμενους της εταιρείας.

Προστασία και καλύτερη εξυπηρέτηση συνδρομητών

Παράλληλα, η Forthnet έχει φροντίσει για την προστασία, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών της. Σε κάθε κατάστημα Nova έχουν δοθεί οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες οι καταναλωτές καλούνται να προσέρχονται στα καταστήματα, μόνο εάν δεν εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα, να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός και γενικώς να ακολουθούν τις οδηγίες της ΓΓΠΠ που είναι αναρτημένες στα καταστήματα μας.

Δυνατότητα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης και μέσω live chat

Επίσης, η εταιρεία επιπλέον των υπαρχόντων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας που ήδη παρέχει στους πελάτες της (e-mail, e-shop, κλπ) ενισχύει ιδιαίτερα τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, τόσο για τεχνικά όσο και για εμπορικά θέματα, μέσω live chat. Η πλατφόρμα του live chat είναι διαθέσιμη στις σελίδες www.nova.gr, www.myaccountnova.gr καθώς και στη σελίδα της Nova στο Facebook, www.facebook.com/Nova. Οι συνδρομητές μπορούν να λαμβάνουν τις απαντήσεις που ζητούν εύκολα, γρήγορα και απλά στα όποια ερωτήματά τους και τους προτρέπουμε να προτιμούν τις παραπάνω μεθόδους.

Τηλεοπτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα παιδιά και έμφαση τη γυμναστική και την υγεία

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει διαμορφώσει το τηλεοπτικό της πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση τόσο στα παιδιά που μένουν σπίτι, προσφέροντάς τους περισσότερες παιδικές ταινίες, όσο και στους ενήλικες ενισχύοντας το πρόγραμμά της με εκπομπές γυμναστικής, τόνωσης και ευεξίας. Όλοι οι συνδρομητές μας μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε μέρα στις 08:30 το πρωί στο Novalifε ειδικές εκπομπές fitness, ενώ επιλεγμένα προγράμματα well- being θα βρίσκονται και στο κανάλι My ZEN TV.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας με την πανδημία COVID-19, οι εργαζόμενοι της Forthnet ενωμένοι δίνουμε την μάχη προκειμένου όλοι να «Μένουμε Σπίτι» απολαμβάνοντας αξιόπιστη επικοινωνία και ποιοτική ψυχαγωγία με τις υπηρεσίες Nova.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για το επιβεβαιωμένο κρούσμα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Καλλιθέα, σας ενημερώνουμε ότι η συνάδελφος μας είναι καλά και η υγεία της βελτιώνεται συνεχώς, καταλήγει η εταιρία.