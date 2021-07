Αύξηση τζίρου το πρώτο εξάμηνο για τη Europ Assistance Greece

H Europ Assistance Greece ανακοινώνει αύξηση κύκλου εργασιών και ενίσχυση υποδομών το 1ο εξάμηνο του 2021, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων κινήσεων και του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Σημειώνοντας ποσοστό αύξησης των ασφαλισμένων της κατά 40% (σε όλους τους κλάδους ασφάλισης) σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020, αποδεικνύει στην πράξη τον ολοένα αυξανόμενο βαθμό ικανοποίησης και εμπιστοσύνης του ασφαλιζόμενου κοινού, αλλά και των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Διαμεσολαβητών προς την εταιρεία.

Η ανωτέρω αύξηση οδηγεί στην ενίσχυση των υποδομών της Europ Assistance Greece σε όλους τους τομείς. Η εταιρεία σχεδιάζει τη μετάβασή της σε νέες εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τη δύναμη του Contact Centre για την εξυπηρέτηση νέων συνεργασιών από τον Ασφαλιστικό κλάδο, κλάδο Αυτοκινήτου και Ενέργειας. Παράλληλα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, διατηρεί σε κορυφαία επίπεδα τους δείκτες εξυπηρέτησης του ασφαλιζόμενου κοινού για το 1ο εξάμηνο του 2021, με:

• περισσότερες από 150.000 εισερχόμενες κλήσεις

• 100.000 περιστατικά

• Service Level που ξεπερνά το 90%*

• NPS μεγαλύτερο του 82%

• Ικανοποίηση Πελατών που αγγίζει το 90%.

Επίσης, μεταβαίνοντας στη 2η φάση υλοποίησης του επενδυτικού της πλάνου, η Europ Assistance Greece υποδέχτηκε τα ολοκαίνουρια οχήματα βοήθειας (φορτηγά νέας τεχνολογίας με υπερσύγχρονες πλατφόρμες και ακόμη περισσότερα heavy duty 4x4), με στόχο να εδραιώσει την παρουσία της στην κορυφή των δεικτών εξυπηρέτησης περιστατικών, με άμεσες και πλήρεις επεμβάσεις ακόμη και στις πλέον αντίξοες καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες!

Τέλος, τη νέα εποχή της Europ Assistance Greece σφραγίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Με προσεκτικά αλλά γρήγορα βήματα τόσο στην αναβάθμιση των εσωτερικών IT υποδομών (Contact Centre & Διαχείριση Περιστατικών/Στόλου), όσο και μιας σειράς ψηφιακών υπηρεσιών για τους πελάτες της (Live Tracking οχημάτων, δυνατότητα υποβολής αιτήματος Βοήθειας χωρίς τηλεφωνική κλήση μέσω smartphone, Οδική Βοήθεια on demand, Pick Up & Drop), η Europ Assistance Greece παρέχει πλέον μία πληθώρα digital λύσεων, αυξάνοντας τα διαθέσιμα κανάλια και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.