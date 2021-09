Νέα υπηρεσία Facebook Watch στην Vodafone TV

Η Vodafone ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προσθέσει το Facebook Watch στο Vodafone TV σε Ελλάδα και Ευρώπη, και θα γίνει έτσι ο πρώτος πάροχος συνδρομητικής τηλεόρασης στην περιοχή που θα προσφέρει την συγκεκριμένη υπηρεσία στους αποκωδικοποιητές της.

Το Vodafone TV είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες ψηφιακές τηλεοπτικές πλατφόρμες της Ευρώπης, που παρέχει σήμερα συναρπαστικό περιεχόμενο με βάση το cloud, σε 22 εκατομμύρια πελάτες σε 10 αγορές και συνδυάζει απρόσκοπτα μια μεγάλη ποικιλία ζωντανού περιεχομένου και βίντεο on demand σε μια εύχρηστη πλατφόρμα.

Το Facebook Watch θα δώσει στους συνδρομητές του Vodafone TV τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα βίντεο που αγαπούν και να συνδεθούν με αυτά, παρέχοντας πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες περιεχομένου στον κόσμο με ή χωρίς σενάριο, προερχόμενο από ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών, εκδοτών και μεμονωμένων δημιουργών, συμπεριλαμβανομένων εθνικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει από ειδήσεις, ψυχαγωγία και παιχνίδια έως ζωντανές εκδηλώσεις, μαζί με περιεχόμενο που δημιουργείται από διασημότητες και influencers. Μέσω του Facebook Watch, οι λάτρεις των αθλητικών μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε live και on demand περιεχόμενο από επιλεγμένες μεγάλες διοργανώσεις, καθώς και από τις αγαπημένες τους ομάδες και τους αγαπημένους τους παίκτες.

Οι συνδρομητές του Vodafone TV θα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε υλικό από τα Facebook Originals, όπως το talk show “Red Table Talk”, τη σειρά ριάλιτι “Peace Of Mind With Taraji” και το “Humans Of New York: The Series”, δηαδλή την τηλεοπτική ενσάρκωση του ιδιαίτερα επιτυχημένου φωτογραφικού blog. Το περιεχόμενο των Facebook Originals, που θα διατίθεται στους πελάτες του Vodafone TV, θα περιλαμβάνει επίσης υλικό στα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά και άλλες γλώσσες.

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες σε τοπική γλώσσα είναι επίσης εύκολο να βρεθεί στην πλατφόρμα σε κάθε εθνική αγορά. Το Facebook Watch παρέχει επίσης μια πύλη, ώστε οι πελάτες της Vodafone να είναι σε θέση να βλέπουν τι κάνουν οι φίλοι τους, διασυνδέοντας τους θεατές με τις ιστορίες βίντεο που δημοσιεύουν οι φίλοι τους στο Facebook.

«Η Vodafone έχει δεσμευτεί να παρέχει στους 22 εκατομμύρια τηλεοπτικούς πελάτες της σε όλη την Ευρώπη τη μεγαλύτερη ποικιλία συναρπαστικού, διασκεδαστικού και ελκυστικού περιεχομένου και τώρα τους δίνουμε τη δυνατότητα να συνδεθούν με τα βίντεο που λατρεύουν να παρακολουθούν μέσω της πλατφόρμας του Facebook. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που η Vodafone, ως μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες περιεχομένου βίντεο στην Ευρώπη, επεκτείνει περαιτέρω την πλούσια και ποικίλη προσφορά τηλεοπτικών προγραμμάτων της με το Facebook Watch», δήλωσε ο Alex Froment -Curtil, Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου Vodafone.

Το Facebook Watch θα είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές της Vodafone TV από τον επόμενο μήνα στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Τσεχία και την Πορτογαλία. Άλλες ευρωπαϊκές αγορές πρόκειται να ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο. Οι συνδρομητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του αποκωδικοποιητή της Vodafone.