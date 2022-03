Leroy Merlin: Επέκταση μέσω dark stores και έμφαση στις e-πωλήσεις

Με δίκτυο dark stores και επένδυση στο ψηφιακό κανάλι σχεδιάζει η Leroy Merlin να ενισχύσει την παρουσία και το μερίδιό της το 2022 σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η γνωστή αλυσίδα DIY (do it yourself), μέλος του γαλλικού ομίλου ADEO, επενδύει σε ενίσχυση των απομακρυσμένων πωλήσεων, μέσω e-shop και call center, ενώ συνεχίζει να δίνει έμφαση στην omnichannel στρατηγική πωλήσεων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει στους εργαζομένους της ψηφιακά εργαλεία (κινητά τηλέφωνα και μηνιαία σύνδεση) κι επιπλέον για το 2022 προχωρά με οριζόντια αύξηση μισθών 2%.

Η διοίκηση της εταιρείας, με επικεφαλής τον Γάλλο Olivier Arduin και βασικό μέτοχο τον Παύλο Φουρλή, γνωρίζει ότι δεν μπορεί να πετύχει αποτελεσματικότητα χωρίς την ανάπτυξη υποδομών. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day, προσανατολίζεται στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων για αποθηκευτική χρήση σε συνδυασμό με dark stores σε περιοχές που έχει περιορισμένη ή καθόλου παρουσία, δηλαδή στα βόρεια και στα νότια της Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο εκτιμά ότι θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τους πελάτες της πανελλαδικά και με ταχύτητα.

Σημειώνεται ότι μετά την επένδυση περίπου 5 εκατ. ευρώ σε κατάστημα 10.000 τ.μ. στην λεωφόρο Κηφισού (και Λένορμαν) το 2020, το δίκτυο αριθμεί 7 καταστήματα στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο και απασχολεί συνολικά 1.300 εργαζόμενους χωρίς να έχει προβεί σε μειώσεις προσωπικού.

Στα εγκαίνια του νέου καταστήματος ο κ. Arduin είχε ανακοινώσει επενδυτικό πλάνο 20 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία, με ενδιαφέρον για περαιτέρω επέκταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα νότια προάστια της Αθήνας, την Κρήτη αλλά και την Κύπρο. Πληροφορίες για τα σχέδια της Leroy Merlin στα Νότια Προάστια αποκάλυψαν οι μακέτες του retail park της Fourlis στο Ελληνικό ενώ η πανδημία ήρθε να μετατοπίσει κατά τι τη στρατηγική της εταιρείας στο ψηφιακό κανάλι όπου οι πωλήσεις της αναπτύσσονται με υψηλότερο ρυθμό. Εξάλλου, από την έναρξη της πανδημίας η Leroy Merlin έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου προτεραιοποιώντας υπηρεσίες γύρω από τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Οι πωλήσεις από απόσταση διπλασιάστηκαν τα 2 τελευταία χρόνια και σύμφωνα με πηγές στην εταιρεία σήμερα εκπροσωπούν το 8% του συνόλου των πωλήσεών της ενώ έως το τέλος της χρονιάς προβλέπεται να αγγίξουν το 10%. Με βάση προσωρινά στοιχεία η δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο έκλεισε το 2021 με θετικό πρόσιμο, ήτοι αύξηση τζίρου 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι δεν έχει δημοσιευθεί ισολογισμός για το 2020, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες οι επιδόσεις δεν αποκλίνουν σημαντικά από αυτές του 2019, όταν ο κύκλος εργασιών της SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών ΑΕ, που αναπτύσσει το γαλλικό σήμα, ανήλθε σε 138,5 εκατ. ευρώ, με ζημιές μετά από φόρους 8 εκατ. ευρώ.

Συντονισμένη με τα μηνύματα των καιρών η Leroy Merlin, αν και δεν αποσύρει τα σχέδιά της για ανάπτυξη του δικτύου φυσικών καταστημάτων της, στην τρέχουσα χρήση δίνει έμφαση στο μοντέλο των dark stores, πολλές από τις λειτουργίες του οποίου αναπτύσσονται και σε υπάρχοντα φυσικά καταστήματα. Μελετώνται επίσης στρατηγικές συνεργασίες και γίνονται συζητήσεις για επενδύσεις σε projects νέων υπηρεσιών βασισμένων σε τεχνολογίες που θα αναβαθμίσουν την εξυπηρέτηση των πελατών του δικτύου σε μια περίοδο που το DIY γίνεται τάση ευνοώντας το στόχο της Leroy Merlin να αυξήσει το μερίδιό της έναντι του ανταγωνισμού.

Παρατηρείται αύξηση της ενασχόλησης των καταναλωτών με ιδιοκατασκευές σε ποσοστό περίπου 6% για το 2021 σε σχέση με το 2020, που ο ρυθμός έφτασε το 44%. Σε σχετική έρευνα που διεξήγαγε η Alternative για λογαριασμό της Leroy Merlin παρατηρήθηκε ότι οι πελάτες της είναι περισσότερο εξοικειωμένοι σε θέματα DIY από τον μ.ο. των καταναλωτών, σε ποσοστό που φτάνει το 67%.