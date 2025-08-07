#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Προοδευτική: Τι απάντησε στην Κεφαλαιαγορά για τα σενάρια περί επιχειρηματικού deal

Στη φημολογία περί επικείμενης επιχειρηματικής συμφωνίας απαντά η διοίκηση της εισηγμένης, μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Προοδευτική: Τι απάντησε στην Κεφαλαιαγορά για τα σενάρια περί επιχειρηματικού deal

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 09:27

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

1. Μετά την έξοδο της μετοχής της Εταιρείας από το καθεστώς επιτήρησης, έχει αναπτυχθεί μια φημολογία από μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου περί επικείμενης επιχειρηματικής συμφωνίας («Συναλλαγής») της Εταιρείας. Αν και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία, η Εταιρεία θα προβεί στις αναγκαίες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.

2. Επισημαίνεται, ότι οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει άμεσα και εγκαίρως σε αυτές, συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

