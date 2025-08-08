Το ποντάρισμα της Helleniq Energy στις ΑΠΕ της ΝΑ Ευρώπης

Σε ένα καθετοποιημένο παίκτη στην αγορά ενέργειας που θα προσφέρει 300 εκατ. ευρώ EBITDA και θα έχει ως όπλο του το αυξανόμενο πράσινο portfolio της Helleniq Energy, φιλοδοξεί να μετατρέψει ο ελληνικός όμιλος την πλήρως πλέον θυγατρική του Elpedison.

Το σχέδιο συνδυάζεται προφανώς με την ολοένα και μεγαλύτερη θωράκιση του πράσινου χαρτοφυλακίου της Helleniq Energy με έμφαση στα Βαλκάνια, όπως δείχνει και η εξαγορά που ανακοίνωσε χθες ενός σημαντικού όγκου έτοιμων προς κατασκευή αιολικών και υβριδικών έργων ΑΠΕ σε Βουλγαρία και Ρουμανία, συνολικής ισχύος 405 MW.

Σαν κίνηση, πέρα από τη προφανή τεχνολογική και γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου, θα προσφέρει νέους όγκους φθηνής ενέργειας στην Elpedison, που έχει ενοποιηθεί πλέον κατά 100% στη μητριτική της, και αποκτά τις βάσεις για ακόμη πιο ελκυστικά προϊόντα και τιμολόγια με στόχο να φτάσει μερίδιο 10% στη προμήθεια, έναντι 5,8% σήμερα.

Το ενεργειακό μείγμα είναι κρίσιμο στοιχείο για τη νέα Elpedison, όπως έγινε σαφές κατά τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές από τη διοίκηση υπό τον CEO της Helleniq Energy Ανδρέα Σιάμισιη, καθώς τα νέα έργα σε Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν αποδόσεις της τάξης του 10%-12%, η κατασκευή τους θα ξεκινήσει το 2027 και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και «μπει στη πρίζα» μέσα στο 2028.

Συνοψίζοντας, οι νέες αυτές εξαγορές φέρνουν ακόμη πιο κοντά τους στόχους του ομίλου. Συνυπολογίζοντας στα 494 MW της σημερινής του «πράσινης» εγκατεστημένης ισχύος, τα 405 MW των νέων αποκτημάτων σε Βουλγαρία και Ρουμανία και τα 1,5 GW υπό ανάπτυξη που ενσωμάτωσε τον Ιούλιο, εξαγοράζοντας την ελληνική θυγατρική της γερμανικής ΑΒΟ Εnergy Hellas και έξι συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, φτάνει τα 2,4 GW. Υπερκαλύπτει δηλαδή το στόχο για 2 GW ΑΠΕ το 2030.

Τα παραπάνω, οι μέχρι τώρα τοποθετήσεις του ομίλου στα Βαλκάνια που διατηρούν υψηλότερες αποδόσεις έναντι αυτών στην ελληνική αγορά, όσο και πρόσφατες εξαγορές στην Ελλάδα, αποσκοπούν στη δημιουργία ενός «green Utility» με όχημα την Elpedison.

Η ενεργοποίηση της Elpedison ως αυτόνομου πυλώνα στο κλάδο του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου μαζί με τις νέες εξαγορές ΑΠΕ, έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά άλλων θετικών ειδήσεων που προκύπτουν από τη χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές: Τις στρατηγικές κινήσεις στην εμπορία καυσίμων αλλά κυρίως την επαναφορά του διυλιστηρίου της Ελευσίνας σε πλήρη δυναμικότητα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών γενικής συντήρησης, γεγονός που συνεπάγεται αναβάθμιση της λειτουργίας του.

Στην ουσία αυτό σημαίνει εκμετάλλευση των βελτιωμένων συνθηκών της αγοράς από το τρέχον τρίμηνο και μετά, καθώς τα περιθώρια σε όλα σχεδόν τα προϊόντα αυξήθηκαν, ενώ ανοδικά κινείται και η ζήτηση για όλες τις κατηγορίες καυσίμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, η έναρξη λειτουργίας της Helleniq Petroleum Trading στην Ελβετία αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην δραστηριότητα της διεθνούς εμπορίας που κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση ιστορικά στο β’ τρίμηνο του έτους. Εκτός της αύξησης των συναλλαγών και της εισόδου του ομίλου σε νέες αγορές επιδιώκεται και η αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην αγορά πετρελαιοειδών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα.

Ο ετήσιος στόχος για EBITDA 1 δισ. και ο νέος οδικός χάρτης

«Βρισκόμαστε σε θετικό έδαφος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης, εκτιμώντας ότι για το σύνολο του 2025 τα EBITDA θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ, απορροφώντας τον αντίκτυπο από τη συντήρηση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας που οδήγησε σε σημαντική μείωση της παραγωγής το β’ τρίμηνο, συνδυαστικά με την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου.

Επεσήμανε μάλιστα ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 ήταν καλύτερα σε σχέση με όσα ανέμενε ο όμιλος όταν ξεκινούσε το πρόγραμμα μετασχηματισμού «Vision 2025», προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε φάση επικαιροποίησης της στρατηγικής του, με τις ειδήσεις για το νέο οδικό χάρτη των επομένων ετών να τοποθετούνται λίγο πριν τα τέλη του έτους.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, κατά τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο (13 Νοεμβρίου) παρέπεμψε ο CEO της Helleniq Energy τους αναλυτές για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις κινήσεις του ομίλου στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Η εταιρεία είναι συνεταίρος της ExxonMobil στις παραχωρήσεις των θαλάσσιων οικοπέδων Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, ωστόσο εξετάζει καιρό τώρα τη συμμετοχή της στο διεθνή διαγωνισμό για τα blocks νοτίως της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, για τον οποίο η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς σχετικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι ο όμιλος αντιμετωπίζει θετικά το διαγωνισμό, ωστόσο προτιμά να μην τοποθετηθεί καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει σε μερικές εβδομάδες. Σημείωσε ωστόσο με νόημα ότι πιθανόν στα αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου ο όμιλος να έχει περισσότερα πράγματα να ανακοινώσει και να σχολιάσει στο μέτωπο αυτό.