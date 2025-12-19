Χρηματιστήριο: «Κόντρες» αναλυτών με το… ταμπλό στην πληροφορική

Σε αγώνα δρόμου βρίσκονται οι αναλυτές προκειμένου να παρακολουθήσουν από τη μια πλευρά τις ταχείες εξελίξεις στις εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής και από την άλλη το ράλι των μετοχών του κλάδου στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Ειδικότερα, μετά από ένα άνευρο πρώτο τετράμηνο της φετινής χρονιάς, οι μετοχές πληροφορικής έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο, εκπλήσσοντας πολύ συχνά τους αναλυτές, οι οποίοι έρχονται στη συνέχεια να εξετάσουν εκ νέου τις εξελίξεις και τις διαγραφόμενες προοπτικές των εταιρειών του κλάδου.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή γνωστού χρηματιστηριακού παράγοντα: «Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2025, η πληροφορική δεν έδειξε να συγκινεί την επενδυτική κοινότητα, ενδεχομένως επειδή το χρηματιστηριακό ενδιαφέρον είχε στραφεί προς τις τράπεζες, ή/και επειδή είχαν αποχωρήσει από το ταμπλό δύο σηματωροί του κλάδου, η Entersoft και η Epsilon Net.

Στη συνέχεια όμως τα πράγματα άλλαξαν δραστικά. Αφενός, αρκετές εταιρείες έδειξαν μεγαλύτερη εξωστρέφεια προς το επενδυτικό κοινό και αφετέρου, οι αναλυτές διαπίστωσαν μεγάλες προοπτικές αύξησης των εταιρικών κερδών ακόμη και μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σήμερα, όμως, οι τιμές των μετοχών αυτών έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές δεν μπορούν παρά να διαπιστώσουν ότι η πορεία των εταιρικών κερδών είναι ανοδική, ότι τα κέρδη συνδυάζονται με ισχυρές ταμειακές ροές, ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές και πως οι πηγές κερδοφορίας των εισηγμένων θα μπορούσαν να διευρυνθούν περαιτέρω μέσα από επικείμενες εξαγορές».

Δεν είναι τυχαίο ότι στην περίπτωση της Profile, η Alpha Finance δίνει τιμή-στόχο τα 8,20 ευρώ, η Eurobank Equities τα 9,2 ευρώ ενώ γενικότερα οι αναλυτές εξετάζουν τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από την εξαγορά της Algosystems και από τα δύο αναμενόμενα deals στη Δυτική Ευρώπη μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Η Eurobank Equities αποτιμά τη μετοχή της Performance Technologies μεταξύ 8,9 και 12 ευρώ, ενώ η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ προτείνει στους πελάτες της τη διακράτηση των μετοχών της ίδιας εταιρείας για το 2026.

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο για την QNR το 1,80 ευρώ, όταν η εταιρεία προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσα στον Δεκέμβριο με τιμή διάθεσης των νέων τίτλων το 1,1 ευρώ.

Για την Qualco, τόσο η Euroxx όσο και η Χρυσοχοΐδης δίνουν τιμή-στόχο τα 7 ευρώ, ενώ στα 8,15 ευρώ αποτιμά την Austriacard η Πειραιώς ΑΧΕΠΕΥ.

Ο ρόλος των ξένων θεσμικών

Όπως έχει επισημανθεί σε προηγούμενο δημοσίευμα του Euro2day.gr, θεσμικά χαρτοφυλάκια τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό έχουν ήδη τοποθετηθεί σε μετοχές του κλάδου πληροφορικής, ακόμη και σε εκείνες της χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης, όπως π.χ. στην Q&R και την Ίλυδα.

Σύμφωνα με γνωστό αναλυτή, «οι ξένοι διαχειριστές χαρτοφυλακίου έχουν συνηθίσει -με βάση τα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό- στο γεγονός ότι οι εταιρείες πληροφορικής τελούν υπό διαπραγμάτευση με πολύ υψηλότερους πολλαπλασιαστές κερδών σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους, πράγμα που έχει εμπεδωθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό στο μυαλό των Ελλήνων επενδυτών.

Αυτή η αναντιστοιχία προκαλεί κατά περιόδους αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό ακόμη και σε επίπεδα που εμείς οι Έλληνες θεωρούμε ως υπεραγορασμένα. Έτσι, ο ρόλος των ξένων χαρτοφυλακίων δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις προβλέψεις για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι αποτιμήσεις των μετοχών πληροφορικής στο μέλλον».