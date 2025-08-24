Η Χατζόπουλος «γλυκαίνει» τους μετόχους με μέρισμα 2 εκατ. ευρώ

Η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της βιομηχανίας εύκαμπτων υλικών συσκευασίας Α. Χατζόπουλος Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου, για διανομή μερίσματος 2 εκατ. ευρώ από παρελθούσες χρήσεις έρχεται μετά από μια κερδοφόρα χρήση 2024. Ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3,2%, στα 118,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,95 εκατ. ευρώ.

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε., με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας και συγκαταλέγεται στους πλέον εξαγωγικούς βιομηχανικούς παίκτες της χώρας, με παρουσία σε πάνω από 33 χώρες και το 79% των πωλήσεων να κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές.

Η επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 1975 συνεχίζοντας τη δραστηριότητα που ξεκίνησε το 1931, διατηρεί ισχυρά ίδια κεφάλαια (36 εκατ. ευρώ) και χαμηλή δανειακή εξάρτηση. Πέρυσι επένδυσε 7,24 εκατ. ευρώ σε πάγια, προχώρησε στην κατασκευή νέου κέντρου R&D και επέκτεινε τα φωτοβολταϊκά της συστήματα.

Ο στόχος για εφέτος είναι η βελτίωση της κερδοφορίας, εστιάζοντας στη μείωση κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας στην κοστολόγηση και τη διαχείριση αποθεμάτων.

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις για τη μείωση των κύριων εκπομπών καυσαερίων των μονάδων παραγωγής της, που προέρχονται από την εξάτμιση των διαλυτών, με την εγκατάσταση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των διαλυτών στη Σταδίου και καύσεως στην μονάδα της Αρκαδίου.

Από το τέλος του 2024, ξεκίνησε η επέκταση του συστήματος καύσης της Αρκαδίου, ώστε η συγκέντρωση των πτητικών οργανικών ενώσεων μετά το σύστημα μετάκαυσης να μην υπερβαίνει την τιμή των 20 mgC/Nm3, όπως ορίζεται από τη νέα νομοθεσία.

Εντός του έτους, προγραμματίζεται και η επέκταση/εκσυγχρονισμός του συστήματος ανάκτησης διαλυτών, ώστε η συγκέντρωση των ΠΟΕ να μην υπερβαίνει την τιμή των 50 mgC/Nm3, όπως ορίζεται από τη νέα νομοθεσία.

Ακόμη, στην εγκατάσταση της Σταδίου μελετάται η εγκατάσταση συστήματος καύσης υγρών επικινδύνων μειγμάτων διαλυτών που τυχόν περισσεύουν από το διυλιστήριο και τους αποστακτήρες.