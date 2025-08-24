#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κάτσος και Σουλιώτης «ζυμώνουν» την επόμενη μέρα της Τσαμπάσης

Τι έγραψε για την εταιρεία το περσινό ταμείο. Τι μέρισμα έδωσε στους μετόχους και πού γράφεται το επόμενο κεφάλαιο. Οι στόχοι της διοίκησης για την προσεχή τριετία.

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 08:11

Μια οικογενειακή συνταγή που ξεκίνησε από ένα μικρό αρτοποιείο στο Άργος τη δεκαετία του ’60, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες στην αγορά κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. Ο λόγος για την Τσαμπάσης Βιομηχανία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε. που το 2023, πέρασε στον έλεγχο του ομίλου Παλίρροια Σουλιώτης Α.Ε., των Κώστα Σουλιώτη και Βασίλη Κάτσου.

Πέρυσι οι πωλήσεις της βιομηχανίας ζυμών διαμορφώθηκαν στα 20,1 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με το 2023. Όμως τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 2,79 εκατ. ευρώ, από 3,32 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος αναδιάρθρωσης και η άνοδος των εξόδων διάθεσης (κατά 21%) πίεσαν την κερδοφορία.

Παρά τη μείωση στα αποτελέσματα, τα ίδια κεφάλαια «σκαρφάλωσαν» στα 9,45 εκατ. ευρώ, από 6,67 εκατ. ευρώ το 2023, και τα ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 5,47 εκατ. ευρώ. Το EBITDA έφτασε τα 4,2 εκατ. ευρώ, κάτω από τα 4,8 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να περιορίζεται στο 42,3% (από 43,8%).

Ενώ οι μέτοχοι ενέκριναν μέρισμα 3,14 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική αγορά παραμένει το βασικό πεδίο δραστηριότητας της βιομηχανίας, τροφοδοτούμενη από την αύξηση της κατανάλωσης και τη δυναμική του τουρισμού. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στο εξωτερικό. Η Τσαμπάσης σκοπεύει να εκμεταλλευτεί το διεθνές αποτύπωμα του ομίλου Παλίρροια ώστε να τοποθετήσει τα προϊόντα της σε νέες αγορές.

Η διοίκηση μιλά για «ανάπτυξη στην τριετία» μέσα από νέες συνεργασίες, διαφοροποίηση προϊόντων και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ομίλου. Οι διεθνείς πιστοποιήσεις (ISO, BRC, IFS Food, Halal) ανοίγουν πόρτες σε απαιτητικές αγορές, από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή. Οπότε το μεγάλο στοίχημα, είναι αν η εταιρεία θα καταφέρει να μπει στις διεθνείς αγορές.

