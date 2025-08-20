Ασφαλιστικός κλάδος: Το «καλάθι της ΔΕΘ» και το καυτό 4ο τρίμηνο

Με έντονο ενδιαφέρον περιμένουν τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς την πρωθυπουργική ομιλία στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, ελπίζοντας πως θα προκύψει -όπως και πέρυσι- μια νέα δέσμη μέτρων για τον κλάδο και ιδιαίτερα για τα μέτωπα των συμβολαίων υγείας και φυσικών καταστροφών.

Μια δέσμη μέτρων που θα επιθυμούσε η αγορά, θα μπορούσε να περιλαμβάνει νέα αύξηση της έκπτωσης στον καταβαλλόμενο ΕΝΦΙΑ από το 20% στο 30%, ή και στο 40% για όσες κατοικίες καλύπτονται έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και κατάργηση του φόρου ασφαλίστρων (15%) στα συμβόλαια υγείας για άτομα άνω των εξήντα ετών.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου:

Η μέχρι σήμερα επιβληθείσα έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ έχει αυξήσει το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες (κοντά στο 20% του συνόλου), πλην όμως φαίνεται πως απαιτούνται περισσότερο γενναιόδωρα μέτρα προκειμένου να καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό το υπάρχον ασφαλιστικό κενό, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον τόσο πολλών πυρκαγιών όπως αυτό του φετινού καλοκαιριού.

(κοντά στο 20% του συνόλου), πλην όμως φαίνεται πως απαιτούνται περισσότερο μέτρα προκειμένου να καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό το υπάρχον ασφαλιστικό κενό, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον τόσο πολλών πυρκαγιών όπως αυτό του φετινού καλοκαιριού. Η κατάργηση του φόρου ασφαλίστρων στα συμβόλαια υγείας για άτομα άνω των εξήντα ετών (στους πολίτες δηλαδή που επιβαρύνονται με τα υψηλότερα τιμολόγια) θα μπορούσε να δώσει κάποιες ανάσες για ένα χρονικό διάστημα στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος, έως ότου να οδηγηθούμε σε μόνιμη λύση του ζητήματος, μέσω από δομικές αλλαγές στον τρόπο συνεργασίας ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών.

Όλα αυτά βέβαια αποτελούν, απλά, επιθυμίες στελεχών του κλάδου, με την κυβέρνηση να κρατά έως τώρα κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το αν το πρωθυπουργικό «καλάθι» θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ασφαλιστική βιομηχανία και αν ναι, το ποιες θα μπορούσε να είναι αυτές.

Εντονη κινητικότητα

Βέβαια, πέρα από την πρωθυπουργική ομιλία στη ΔΕΘ, υπάρχουν και αρκετοί άλλοι λόγοι για τους οποίους το τελευταίο τετράμηνο του 2025 αναμένεται να προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον του ασφαλιστικού κλάδου.

Για παράδειγμα, σε ότι αφορά τα συμβόλαια υγείας αναμένεται έως το τέλος της χρονιάς η ανακοίνωση του δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ που θα θεωρείται ως σημείο αναφοράς για τις ετήσιες αυξήσεις τιμολογίων.

Επίσης, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει πιθανότατα το δρόμο και για μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ Εθνικής Ασφαλιστικής και Ερρίκος Ντυνάν-κλινικών πρώην Euromedica που ουσιαστικά ελέγχονται από τον ίδιο τραπεζικό όμιλο.

Να σημειωθεί επίσης πως προς τη στενότερη συνεργασία μεταξύ συγκεκριμένων εταιρειών του κλάδου υγείας και ασφαλιστικών εταιρειών κινείται και η πρόσφατη εξαγορά της Ευρωκλινικής από τη Generali.

Όπως όλα δείχνουν, το τελευταίο τετράμηνο της χρονιάς θα συνεχιστεί ο χορός των deals, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις κινήσεις εξαγορών-συνεργασιών στις οποίες θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να συνεχίσει να έχει ρόλο στο μέτωπο του bancassurance, μετά τη λήξη συνεργασίας που θα έχει με την Εθνική Ασφαλιστική. Κινήσεις εξαγοράς πιθανόν να έχουμε και από άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως πχ από την Ευρώπη ΑΕΓΑ του εισηγμένου ομίλου Europa Holdings.

Κανείς επίσης δεν πρέπει να υποτιμά και τις εξαγορές στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ήδη μετά την εξαγορά της Mega Brokers από την αμερικανική Acrisure, οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες της εγχώριας διαμεσολάβησης (Mega Brokers και Howden Hellas) ελέγχονται πλέον από μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, ενώ μέσα στο καλοκαίρι είχαμε και τη σύμπραξη άλλων δύο ισχυρών παικτών, της Απόλλων του ομίλου Σαρακάκη με την Farantouris Insurance Agents, όταν πριν λίγους μήνες είχε προηγηθεί η εξαγορά των ΝΑΚ και Άμυνα από τη Europa Holdings.

H ουσία είναι ότι, όπως μειώθηκε ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών και η εγχώρια αγορά συγκεντρώθηκε σε λιγότερα και ισχυρότερα χέρια, ανάλογη εξέλιξη παρατηρείται και στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τέλος, με ενδιαφέρον αναμένεται μέσα στη χρονιά και η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας στον αποκαλούμενο δεύτερο πυλώνα, με την ασφαλιστική αγορά να ελπίζει, μεταξύ άλλων, πως θα προκύψουν θετικές αλλαγές στο φορολογικό μέτωπο στα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια.