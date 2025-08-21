Τρίμηνο με «καυτές» εξελίξεις για 11 εισηγμένες

Με τους Έλληνες να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά θα επανέλθει σύντομα στην «κανονικότητα» και οι διοικήσεις των εισηγμένων εταιρειών θα έχουν μπροστά τους ένα ιδιαίτερα καυτό τελευταίο τετράμηνο μέσα στο 2025, προκειμένου να ολοκληρώσουν τους στόχους της χρονιάς και να δρομολογήσουν αναπτυξιακές κινήσεις για το μέλλον.

Έτσι, σήμερα το Euro2day.gr παρουσιάζει ενδεικτικά, τις εξελίξεις που αναμένει με ενδιαφέρον η χρηματιστηριακή αγορά από έντεκα εισηγμένες εταιρείες.

Εθνική Tράπεζα: Η αγορά αναμένει από την τράπεζα (η διοίκηση της ΕΤΕ κρατά κλειστά τα χαρτιά της) μια σημαντική εξαγορά τους επόμενους μήνες, καθώς είναι ο μόνος συστημικός όμιλος που δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε κάποια επιθετική κίνηση, ενώ παράλληλα διαθέτει και πλεονάζουσα ρευστότητα.

Πιθανότερο πεδίο των εξαγορών είναι αυτό του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών. Η αγορά εκτιμά ότι μέσα από μια ή δύο τέτοιες κινήσεις, η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να παίζει κομβικό ρόλο στο εγχώριο bancassurance, ακόμη και μετά τη λήξη της συνεργασίας της με την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία θα περάσει στα χέρια του ομίλου Πειραιώς.

Aktor Group: Μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα η εξαγορά μιας σειράς ακινήτων από την Prodea ΑΕΕΑΠ στην Aktor Group, με τη χρηματιστηριακή αγορά να περιμένει από την τελευταία και άλλες επιθετικές κινήσεις.

Τιτάν: Μπορεί για διάφορους λόγους (κυρίως συγκυριακούς) η εισηγμένη εταιρεία να υποχρεώθηκε σε πτώση κερδών στο εξάμηνο, πλην όμως η διοίκηση του ομίλου μίλησε με αισιόδοξο τόνο για το μέλλον, στο πλαίσιο του conference call της 31ης Ιουλίου. Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στον προσεχή Νοέμβριο, όταν σε ειδική «investor day» η διοίκηση του ομίλου θα αναφερθεί στο νέο business plan των επόμενων ετών. Αναλυτές και επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον την εκδήλωση (από την οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν κάποια καλά νέα για τη μετοχή) προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους.

ElvalHalcor: Ο όμιλος έχοντας πολύ ισχυρή ρευστότητα εξετάζει την υλοποίηση ενός νέου σημαντικού επενδυτικού προγράμματος, το οποίο είναι αρκετά πιθανόν να ανακοινωθεί γύρω στα τέλη της χρονιάς. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της εταιρείας την περασμένη άνοιξη είχε επισημάνει ότι εξετάζεται το περιεχόμενο ενός νέου επενδυτικού προγράμματος, πλην όμως θα περίμενε προηγουμένως να προκύψει μεγαλύτερη ορατότητα στο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να ξεκινήσει.

Quest Holdings: Μετά την ανακοίνωση της δεσμευτικής συμφωνίας πώλησης μέρους του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στο τέλος του φετινού Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί είτε τότε, είτε στην αντίστοιχη ημερομηνία του 2026 ο πολυεθνικός όμιλος της GLS έχει το δικαίωμα (option) εξαγοράς και του υπόλοιπου 80% της ACS, κίνηση που αν υλοποιηθεί θα προσδώσει υψηλά κεφαλαιακά κέρδη και μεγάλη ρευστότητα στην Quest Holdings.

Ideal Holdings: Ο εισηγμένος όμιλος έχει ως στόχο την ολοκλήρωση μιας νέας πολύ σημαντικής νέας εξαγοράς, ενδεχομένως και πάλι (μετά τη Μπάρμπα Στάθης) στον χώρο των τροφίμων. Άλλωστε, η ρευστότητά του μετά και την επιτυχημένη φετινή ΑΜΚ των σαράντα εκατ. ευρώ, αλλά και με την συμφωνημένη κεφαλαιακή στήριξη των Αμερικανών της OHA, επαρκεί ακόμη και για «κάτι μεγάλο».

Trastor: Η γνωστή ΑΕΕΑΠ αναμένεται να «τρέξει» την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσα στο φθινόπωρο, με στόχο όχι μόνο την υλοποίηση νέων επενδύσεων, αλλά και τη διεύρυνση της μετοχικής της διασποράς. Το θετικό είναι για την εισηγμένη είναι πως το κλίμα στην αγορά παραμένει «ζεστό» και πως το αντίστοιχο επιχείρημα της Premia Properties τον Ιούλιο στέφτηκε με επιτυχία.

Ικτίνος Μάρμαρα: Έχουν ενταθεί οι προσπάθειες πώλησης του μεγάλου τουριστικού ακινήτου της εισηγμένης εταιρείας στην Κρήτη. Πιθανολογείται λοιπόν ότι θα έχουμε εξελίξεις μέσα στο 2025. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε θα μειωθεί δραστικά τόσο ο δανεισμός της Ικτίνος, όσο και το κόστος χρηματοδότησής της.

Intertech: Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης από τη CD Media, η χρηματιστηριακή αγορά πιστεύει ότι θα ακολουθήσει η απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με στόχο την ενδυνάμωση της εισηγμένης Intertech. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, θα βγει ωφελημένη έμμεσα και η εισηγμένη Centric, καθώς κατέχει μειοψηφικό ποσοστό στη CD Media.

Unibios: Η εταιρεία όχι μόνο πούλησε φέτος (κεφαλαιακά κέρδη, άντληση ρευστότητας) ένα ακόμη τμήμα του ακινήτου της (Μαγνησία) στη Metlen, αλλά κυρίως ολοκλήρωσε την εξαγορά του 65% της εταιρείας Osmosun που είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του γαλλικού χρηματιστηρίου. Η χρηματιστηριακή αγορά αναμένει με ενδιαφέρον μέσα στη φετινή χρονιά τις πρώτες εντυπώσεις που έχει αποκομίσει η διοίκηση της Unibios από το νέο της απόκτημα και τους στόχους που θα θέσει για το μέλλον.

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Η απόκτηση συμμετοχής στην εταιρεία από τον γνωστό επιχειρηματία-επενδυτή Μάνο Ξιώνη και η μελλοντική ευρύτερη δραστηριοποίηση της εισηγμένης στο χώρο της ενέργειας οδήγησαν σε εκτόξευση της τιμής της μετοχής μέσα στον Αύγουστο. Στις 9 Σεπτεμβρίου αναμένεται με ενδιαφέρον να διεξαχθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, όπου ένα εκ των θεμάτων είναι η «ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα».