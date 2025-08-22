Κωνσταντινίδης: Επεκτείνει το δίκτυο με στάσιμες πωλήσεις

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η αλυσίδα ζαχαροπλαστείων διατηρεί ισχυρό ταμειακό «μαξιλάρι» χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Διαθέτει δίκτυο 14 καταστημάτων, αλλά δεν κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της.

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 07:30

Η αλυσίδα ζαχαροπλαστείων Γρ. Κωνσταντινίδης Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ διαθέτει πιστό κοινό, ισχυρή αναγνωρισιμότητα και μια ιστορία 25 ετών στην ελληνική αγορά.

Παρά το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων -σ.σ. 14 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την πιο πρόσφατη προσθήκη το νέο σημείο στο Πικέρμι- φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της. Πέρυσι οι πωλήσεις παρέμειναν στάσιμες, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 10,84 εκατ. ευρώ, μόλις 0,02% υψηλότερα σε σχέση με το 2023.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν από 472 χιλ. το 2023 σε 446 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 5%, κυρίως λόγω αύξησης μισθολογικού κόστους και λειτουργικών εξόδων. Τα EBITDA επίσης μειώθηκαν κατά περίπου 8%, από 785 χιλ. ευρώ σε 723 χιλ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πίεση στα περιθώρια, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους παραμένει χαμηλό, στο 3%, αφήνοντας την εταιρεία εκτεθειμένη σε κάθε διακύμανση του κόστους.

Αντίβαρο σε αυτή την εικόνα αποτελεί η ρευστότητα. Με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα που αυξήθηκαν από 2,21 εκατ. ευρώ σε 2,37 εκατ. ευρώ (+7%), η εταιρεία διαθέτει ισχυρό «μαξιλάρι».

