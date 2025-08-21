#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

AVAX: Στο 8,494% το άμεσο ποσοστό του Κ. Κουβαρά

Η Savetrans Holdings Limited μεταβίβασε την 20.08.2025 στον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά το σύνολο των 12.598.955 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην AVAX.

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 17:22

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις από 20.08.2025 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά και την ελεγχόμενη από αυτόν, κυπριακή εταιρεία Savetrans Holdings Limited, η Savetrans Holdings Limited, μέχρι πρότινος μέτοχος της Εταιρείας, μεταβίβασε την 20.08.2025 στον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά το σύνολο των 12.598.955 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,494% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Κωνσταντίνος Κουβαράς, ενώ μέχρι την 20.08.2025 ήλεγχε άμεσα και έμμεσα συνολικά 12.799.835 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,629% της Εταιρείας (ήτοι άμεσα 200.880 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,135% της Εταιρείας και έμμεσα 12.598.955 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,494% της Εταιρείας μέσω της Savetrans Holdings Limited), κατέχει πλέον το ως άνω ποσοστό μόνο άμεσα, ενώ η Savetrans Holdings Limited δεν ελέγχει πλέον άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

