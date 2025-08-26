Ποιο πεντάστερο στη Μήλο μεγαλώνει και αλλάζει όψη

Την ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού συγκροτήματος, δυναμικότητας 17 δωματίων, και την κατασκευή μιας ακόμη πισίνας προβλέπει το «λίφτινγκ» του Milos Cove Inception Resort που έχει δρομολογήσει η εταιρεία Milos Cove Α.Ξ.Ε. πλησίον του οικισμού «Κώμια», σε παραθαλάσσια έκταση πλησίον της παραλίας «Αγκάλη».

Το project βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, εξ ου και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου βρίσκεται -και πάλι- αναρτημένη σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Οκτωβρίου.

Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση της δυναμικότητας του resort, που λειτουργεί από το 2018, στις 118 κλίνες, καθώς επίσης και η μικρή αύξηση της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Επίσης, θα επεκταθεί τμήμα του υπόγειου του κεντρικού κτιρίου, ώστε να συμπεριληφθεί μια κολυμβητική δεξαμενή εσωτερικού χώρου, επιφάνειας 32,27 τ.μ. και βάθους 1,40 μ., σε συνέχεια του υφιστάμενου χώρου «Άθλησης - Σάουνας».

Όπως επισημαίνεται, η θέση του έργου εντοπίζεται εκτός προστατευόμενων περιοχών, με την πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή να εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι «την περίοδο σύνταξης της παρούσας ΜΠΕ (Μάιος 2025) έχει αναρτηθεί και ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε τμήμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέας-Κύθνου, Μήλου».

Επιδίωξη

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με τους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους να αποτελούν πόλο έλξης τουριστών και επισκεπτών.

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, «το υπό μελέτη έργο αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του τουριστικού κλάδου, καθώς και κατ’ επέκταση του τουριστικού προϊόντος. Το εξεταζόμενο έργο συμβάλλει στη δυναμική εισαγωγή υποδομών και υπηρεσιών πολυτελείας στον τουρισμό της περιοχής, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής για την προσέλκυση τουριστών υψηλής φέρουσας δυναμικότητας, οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αναπτυξιακής προοπτικής».

«Σκοπός της εταιρείας είναι η ξενοδοχειακή μονάδα να αποτελέσει ορόσημο για τον τουριστικό χάρτη της Μήλου και να αναδείξει πτυχές της νησιωτικής υπαίθρου μέσω της ενίσχυσης της εμπειρίας σύνδεσης του επισκέπτη με την περιοχή, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. Το υπό μελέτη τουριστικό συγκρότημα έχει ως πρωταρχικό στόχο να συμβάλει στην κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων τουριστικών αναγκών και την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή, στην οικονομική ενίσχυση, με όλες τις θετικές επιπτώσεις που ο τουρισμός συνεπάγεται για την τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Απασχόληση και λειτουργία

Σήμερα το ξενοδοχείο έχει δημιουργήσει 30 μόνιμες θέσεις εργασίας, ενώ προβλέπεται να δημιουργηθούν 20 επιπλέον θέσεις απασχόλησης. Με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας, θα γίνεται και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά των επισκεπτών εντός του γηπέδου του τουριστικού συγκροτήματος, με σκοπό την περεταίρω μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της ξενοδοχειακής μονάδας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, οι προτεινόμενες εργασίες επέκτασης του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος θα διαρκέσουν περίπου 15 μήνες και προγραμματίζεται η έναρξή τους αμέσως μετά την έκδοση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων μετά την αξιολόγηση της ΜΠΕ. Η λειτουργία του ξενοδοχείου είναι 5μηνη, από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο, με μέσο όρο πληρότητας που ανέρχεται σε 70%.

Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Μήλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από τα εγγεγραμμένα καταλύματα, στη Μήλο οι περισσότερες μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες 2 και 3 αστέρων ενώ οι μονάδες 4 και 5 αστέρων αποτελούν μικρό ποσοστό, στο 29%, των προσφερόμενων κλινών.

Ειδικότερα στη Μήλο λειτουργούν 2 μονάδες 5 αστέρων, εκ των οποίων η μία είναι το Milos Cove Inception Resort, προσφέροντας αθροιστικά 142 κλίνες, που αποτελούν το 8% των διαθέσιμων κλινών στο νησί. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Περιφέρειας είναι της τάξης του 30%.