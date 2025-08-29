#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εβροφάρμα ΑΒΕΕ: Αλλάγή επωνυμίας σε Εβροφάρμα Α.Ε

Το Χρηματιστηρίο Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2025 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Εβροφάρμα ΑΒΕΕ: Αλλάγή επωνυμίας σε Εβροφάρμα Α.Ε

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 21:31

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 5η Αυγούστου 2025, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την μεταβολή της επωνυμίας της από «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικού τίτλου από «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.» και «EVROFARMA S.A.».

Την 14.08.2025, το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενέκρινε την σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Χρηματιστηρίο Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2025 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 2η Σεπτεμβρίου 2025, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεταβάλλεται σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.».

Για την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται σε ισοδύναμη μετάφραση στην αγγλική ο διακριτικός της τίτλος «EVROFARMA S.A.».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εβροφάρμα: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,0475/μετοχή

Αυξάνει το buyback στα 125 εκατ. ευρώ η Πειραιώς

Κινεζική ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία προτείνει ο Τραμπ

Πώς κέρδισε η Lamda Development το επενδυτικό project της ΙΟΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο