Εβροφάρμα ΑΒΕΕ: Αλλάγή επωνυμίας σε Εβροφάρμα Α.Ε

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 5η Αυγούστου 2025, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την μεταβολή της επωνυμίας της από «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικού τίτλου από «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.» και «EVROFARMA S.A.».

Την 14.08.2025, το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενέκρινε την σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Χρηματιστηρίο Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2025 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 2η Σεπτεμβρίου 2025, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεταβάλλεται σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.».

Για την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται σε ισοδύναμη μετάφραση στην αγγλική ο διακριτικός της τίτλος «EVROFARMA S.A.».