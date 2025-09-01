#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Προσφορά σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Στην κλινική πραγματοποιείται επίσης έλεγχος ανίχνευσης της HPV λοίμωξης. Τα πακέτα.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:21

Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας (4 Σεπτεμβρίου), αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της προστασίας για μια υγιή σεξουαλική ζωή.

Με το μήνυμα “Η προσωπική υγεία ξεκινά από εσένα”, η Γενική Κλινική του ΙΑΣΩ υπενθυμίζει ότι η υπεύθυνη στάση απέναντι στη σεξουαλική υγεία ξεκινά με την ενημέρωση και τον τακτικό έλεγχο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η πλέον σύγχρονη παγκοσμίως μέθοδος ανίχνευσης Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) είναι η PCR (Polymerase Chain Reaction), η οποία προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια συγκριτικά με τις κλασικές παραδοσιακές καλλιέργειες. Με τη χρήση της, διασφαλίζεται άμεση και αξιόπιστη διάγνωση, συμβάλλοντας τόσο στην προστασία του ίδιου του ατόμου όσο και στη μείωση της μετάδοσης.

Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική προσφέρει τα παρακάτω πακέτα εξετάσεων για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) σε προνομιακές τιμές.

  • Μοριακός έλεγχος (PCR) για ΣΜΝ στην προνομιακή τιμή των €35: Περιλαμβάνει έλεγχο για Χλαμύδια, Ουρεάπλασμα και Μυκόπλασμα.
  • Πλήρης μοριακός έλεγχος (PCR) για ΣΜΝ Plus στην προνομιακή τιμή των €90: Περιλαμβάνει έλεγχο για Χλαμύδια, Ουρεάπλασμα, Μυκόπλασμα, Γονόρροια, Αιμόφιλο, Έρπη, Σύφιλη, Τριχομονάδες.

Επίσης, στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική πραγματοποιείται ο πλέον σύγχρονος έλεγχος όσον αφορά την HPV λοίμωξη. Συγκεκριμένα:

  • Μοριακός έλεγχος μόλυνσης από τον HPV με ανίχνευση και τυποποίηση 18 τύπων υψηλού κινδύνου και 18 τύπων χαμηλού κινδύνου του ιού με μέθοδο PCR και υβριδισμό στην προνομιακή τιμή των 85€.
  • Μοριακός έλεγχος ενεργού χρόνιας λοίμωξης από τον HPV με ανίχνευση mRNA ογκοπρωτεϊνών υψηλού κινδύνου του ιού στην προνομιακή τιμή των 83€.
  • Μοριακός έλεγχος DNA HPV τύπων 16, 18 και άλλων 12 τύπων με μέθοδο PCR στην προνομιακή τιμή των 83€.

