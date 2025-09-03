#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Metlen: Στο 8,346943% το ποσοστό του Prem Watsa

Ανακοίνωση της Metlen στις χρηματιστηριακές αρχές.

Metlen: Στο 8,346943% το ποσοστό του Prem Watsa

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:19

Το ποσοστό συμμετοχής του Prem Watsa στο μετοχικό της κεφάλαιο γνωστοποίησε η Metlen

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ποσοστό που κατέχει ο γνωστός επενδυτής μέσω της Fairfax Financial Holdings διαμορφώθηκε στο 8,346943% στις 29 Αυγούστου, από 9,252560% προηγουμένως. 

 

