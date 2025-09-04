Skroutz: Τι ψώνισαν οι Ελληνες στις εκπτώσεις

Με τις καλοκαιρινές εκπτώσεις να έχουν τελειώσει, το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα, αναλύει και παρουσιάζει τα στοιχεία για την online αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα λοιπόν, ο μέσος καταναλωτής ξόδεψε κατά μέσο όρο περί τα 62€ για τις εκπτωτικές του αγορές, σημειώνοντας αύξηση κατά 10% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο εκπτώσεων, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των καταναλωτών στις προσφορές.

Οι αγαπημένες μέρες των καταναλωτών για τις εκπτωτικές του αγορές ήταν η Δευτέρα 28/07 και η Δευτέρα 04/08 με τους καταναλωτές λίγο πριν αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους να πραγματοποιούν ακόμα αγορές με τα απαραίτητα. Γεγονός που καταδεικνύεται και από το ποσοστό 22% των παραδόσεων σε Skroutz Point για την ευελιξία που προσφέρουν αλλά και το ποσοστό των Express παράδοσης παραγγελιών 16%.

Μεγάλη αύξηση σημειώθηκε και στον αριθμό των Skroutz Plus χρηστών που επωφελήθηκαν από τα Plus Deals, καθώς σχεδόν 4 στους 10 χρήστες (39,6%) εκμεταλλεύτηκαν τις αποκλειστικές προσφορές Plus Deals της περιόδου των εκπτώσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην κατηγορία Μόδα σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό αγορών με τουλάχιστον μία ειδική προσφορά Plus Deals (66,87%).

Το πρόγραμμα «Δόσεις για όλους» είχε για ακόμα μία χρονιά μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές. Το ποσοστό των χρηστών (31,4%) που αξιοποίησε την δυνατότητα BNPL που προσφέρει η Skroutz, για τις εκπτωτικές τους καλοκαιρινές αγορές παρουσιάζεται αυξημένο κατά 11% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ευκολία και η ευελιξία πληρωμών που προσφέρει το πρόγραμμα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τους καταναλωτές.

Οι αγορές μόδας παραμένουν στην κορυφή την προτίμησης των χρηστών για BNPL (Buy Now Pay Later) αγορές με το 49% των χρηστών που χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα “Δόσεις για όλους” να πραγματοποιεί αγορά σε έκπτωση από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ακολουθούν οι κατηγορίες Υγεία- Ομορφιά και Σπίτι - Κήπος με ποσοστό 22% και 19,7% αντίστοιχα. Παραμένοντας στους τρόπους πληρωμής που επέλεξαν οι Έλληνες καταναλωτές κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι τρόποι πληρωμής Google και Apple Pay φαίνεται ότι είχαν την τιμητική τους με το 21% των χρηστών να τους δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης για τις on-the-go αγορές τους.

Δεδομένα σε επίπεδο κατηγορίας

Οι καταναλωτές επέλεξαν να δαπανήσουν περισσότερα για προϊόντα από τις κατηγορίες Μόδα, Τεχνολογία, Υγεία-Ομορφιά και Σπίτι-Κήπος. Συνεχίζοντας την ίδια τάση με πέρυσι, η κατηγορία Μόδα σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό αγορών με έκπτωση (37,8%), και ακολουθούν οι κατηγορίες Τεχνολογία (16,8%) και αγορές Supermarket (13%). Συνολικά το μέσο ποσοστό έκπτωσης κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι - κοντά στο 12% και για τα δύο έτη. Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες με τα υψηλότερα ποσοστά έκπτωσης κατά μέσο όρο ήταν οι κατηγορίες Μόδα, Βιβλία, Επαγγελματικά - B2B και Τεχνολογία.