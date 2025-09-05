«Ατμομηχανή» ο κατασκευαστικός κλάδος για τον όμιλο Aktor

Κυρίαρχος αναδείχθηκε ο κατασκευαστικός τομέας στο ενοποιημένο αποτέλεσμα α’ εξαμήνου του 2025 του ομίλου εταιρειών Aktor, καθώς ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 580,6 εκατ. ευρώ από 502,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, τα προσαρμοσμένα EBITDA σε 61 εκατ. ευρώ από 27,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 15,3 εκατ. ευρώ από 54 χιλ. ευρώ περίπου στο α’ εξάμηνο του 2024.

Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του ομίλου AKTOR ανερχόταν στο τέλος του εξαμήνου 2025 σε 3,6 δισ. ευρώ, ενώ προσθέτοντας νέες προς υπογραφή συμβάσεις ύψους 672 εκατ. ευρώ, το ποσό ανεβαίνει στα 4,3 δισ. ευρώ.

Ως γνωστόν, ο όμιλος διανύει περίοδο μετασχηματισμού ιδρύοντας ξεχωριστές θυγατρικές και βραχίονες δραστηριότητας, ενώ αναμένει την προσθήκη νέων assets στον τομέα των Παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και ακινήτων, που δεν έχουν αποτυπωθεί στην επισκοπούμενη περίοδο.

Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου πάντως, η μητρική εταιρεία Aktor Συμμετοχών εμφάνισε έσοδα της τάξης των 220 εκατ. ευρώ έναντι 212,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,4%.

Τα κέρδη ΕBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 0,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2024, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ήταν αρνητικά κατά 14,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 13,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,3 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του ομίλου επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της μητρικής δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με την τρέχουσα περίοδο, αφού πέρυσι είχαν ωφεληθεί από έκτακτα κέρδη πώλησης συμμετοχών ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τη μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης διαμορφώθηκαν σε θετικές για την εταιρεία κατά 200 χιλ. ευρώ και 59,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο. Λόγω της επιταχυνόμενης εκτέλεσης των έργων, κυρίως σε έργα του δημοσίου στην Ελλάδα και τη Ρουμανία αλλά και ιδιωτικών έργων, ο όμιλος προχώρησε σε αυξημένες πληρωμές υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες να είναι αρνητικές (35,9 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 20,7 εκατ. ευρώ για τον όμιλο).

Σημειώνεται ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων -κύριο μέρος των οποίων αφορά προμηθευτές και συμβατικές υποχρεώσεις- υποχώρησε στα 996 εκατ. ευρώ από 1,121 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Το σύνολο των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων του ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου 2025 ανήλθε σε 441,3 εκατ. ευρώ έναντι 499,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Τέλος, ο συνολικός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του α' εξαμήνου του 2025 καταγράφεται στα 270,6 εκατ. ευρώ έναντι 251,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ ο καθαρός δανεισμός σε 54,6 εκατ. ευρώ έναντι 144,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Ο όμιλος βρίσκεται σε αναμονή των τυπικών εγκρίσεων για τη σύσταση των 100% θυγατρικών του σε Παραχωρήσεις και Κατασκευή, αλλά κυρίως αναμένει την ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις (για την οποία έχει προκαταβάλει 20 εκατ. ευρώ στον όμιλο Ελλάκτωρ) αλλά και την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς του πακέτου ακινήτων από την Prodea Investments.