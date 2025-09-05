#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επιβεβαίωσε το ΒΒΒ για Ελλάδα η DBRS -Σταθερή η προοπτική

Εξάρχου: Η Credia Bank είναι στην καρδιά μου

Η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, θα οδηγήσει σε ενίσχυση της αξίας της τράπεζας, σε μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ, επεσήμανε ο Partner της Thrivest Holdings

Εξάρχου: Η Credia Bank είναι στην καρδιά μου

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:02

Σημαντική επιτυχία χαρακτήρισε ο Partner της Thrivest Holdings Αλέξανδρος Εξάρχου την επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, μιλώντας σήμερα από τη Θεσσαλονίκη και το 5o Thessaloniki Metropolitan Summit.

Ο κ. Εξάρχου έκανε μία σύντομη επισκόπηση στο εγχείρημα του 5ου τραπεζικού πυλώνα, σημειώνοντας ότι από τα αρνητικά ίδια κεφάλαια της Παγκρήτιας Τράπεζας, της Τράπεζας Αττικής και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών, που βρίσκονταν στα όρια της πτώχευσης, σήμερα η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, θα οδηγήσει σε ενίσχυση της αξίας της τράπεζας, σε μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των €2,5 δισ., με μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο.

«Η Credia Bank είναι στην καρδιά μου» τόνισε και χαρακτήρισε την εξαγορά μία σημαντική επιτυχία τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για τους μετόχους και κυρίως το πρώην Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα κεφάλαια που επένδυσε για την εξυγίανση της πρώην Τράπεζας Αττικής με κέρδος.

Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου η επιτυχία της Credia Bank δικαιώνει και την προσπάθεια της κυβέρνησης για εξυγίανση των τριών τραπεζών και την στήριξη της στην δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα και η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελεί εκδήλωση αυτής της δικαίωσης.

