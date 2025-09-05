#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επιβεβαίωσε το ΒΒΒ για Ελλάδα η DBRS -Σταθερή η προοπτική

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Κωνσταντίνος Λάμπρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Κων/νου Λάμπρου και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τις έως σήμερα υπηρεσίες του στην Εταιρεία.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Κωνσταντίνος Λάμπρου

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:35

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Λάμπρου υπέβαλε την 3η Σεπτεμβρίου 2025 την παραίτησή του από την ιδιότητά του ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εταιρείας, για προσωπικούς λόγους.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι, μετά την εν λόγω παραίτηση, εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4706/2020 και του ν. 4548/2018 ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίστηκε, σύμφωνα με τη σχετική δυνατότητα που παρέχεται από την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, η συνέχιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου με την υφιστάμενη σύνθεση.

Στη ΓΕΚ Τέρνα το ΣΔΙΤ για το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο στην Ξάνθη

Intertech: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Κ. Ζιώγας

Chief Operating Officer στην ΕΤΑΔ αναλαμβάνει η Αναστασία Σουλιώτη

Νέος αναπληρωτής πρόεδρος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο Π. Καούρας

