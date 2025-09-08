#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στην τελική φάση ο διαγωνισμός για τον άξονα Δράμα-Αμφίπολη

Πρόκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών πριν το τέλος του 2025 αναμένεται να αποστείλει το ΥΠΟΜΕ σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, Άκτωρ Παραχωρήσεις-Metlen για το έργο προϋπολογισμού 248,5 εκατ.ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:03

Στη φάση υποβολής δεσμευτικών οικονομικών προσφορών εισέρχεται ο διαγωνισμός για ένα από τα δύο μεγάλα οδικά έργα ΣΔΙΤ στη Μακεδονία και ειδικότερα για τον άξονα Δράμα – Αμφίπολη, καθώς μετά την ολοκλήρωση της β’ φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου, το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών ενέκρινε τη πρόσκληση υποβολής προσφορών από τους διεκδικητές δηλαδή τους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άβαξ και την κοινοπραξία Άκτωρ Παραχωρήσεις -Metlen.

Υπενθυμίζεται πως η η φάση ανταγωνιστικού διαλόγου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, όπου και θα καθοριζόταν το ακριβές αντικείμενο του, ενώ ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός ήταν στα 248,54 εκατ.ευρώ.

Σημειώνεται πως στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου είχαν εισέλθει οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-Μetlen, Άβαξ και Aktor ωστόσο μετά τις συμφωνίες εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις, ο όμιλος Aktor εκπροσωπείται στο διαγωνισμό μέσω της παραπάνω κοινοπραξίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ χωρίς διόδια και με πληρωμές διαθεσιμότητας για τον ανάδοχο, που θα έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης για 30 χρόνια από την έναρξη της σύμβασης (σ.σ. τρία χρόνια είναι ο εκτιμώμενος χρόνος για την περίοδο μελέτης- κατασκευής).

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού είτε με κατασκευή εντελώς νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρολεύκη σε Δράμα συνολικού μήκους 43 χλμ.

Πρόκειται για έργο με το οποίο θα αναβαθμίσει την οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό ενώ θα παρέχει σύνδεση με τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης. Ο δρόμος θα έχει χαρακτηριστικά άξονα ταχείας κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους.

