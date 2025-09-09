#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εθνική: Ασκησε call option για ομόλογο που λήγει το 2026

Η κίνηση αφορά το σύνολο των ανεξόφλητων Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL ομολογιών συνολικού ποσού €500.000.000. Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των €81.892.000.

Εθνική: Ασκησε call option για ομόλογο που λήγει το 2026

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:07

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ο Εκδότης) ανακοινώνει στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 για τη χειραγώγηση της αγοράς (ο MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Ομολογιών συνολικού ποσού €500.000.000 που λήγουν στις 8 Οκτωβρίου 2026 (XS2237982769) (οι Ομολογίες) και έχουν εκδοθεί την 8η Οκτωβρίου 2020 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη (το Πρόγραμμα).

Οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 10.3 των Ομολογιών. Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι όροι των Ομολογιών.

Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των €81.892.000.

Σύμφωνα με τον όρο 10.12, ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL Requirements), όπως ορίζονται στους Όρους, προκειμένου να αποπληρώσει τις Ομολογίες, πριν την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Επενδύσεις €30 δισ. για να καταστούν οι ΑΠΕ ευσταθές σύστημα ενέργειας

Μουζάκης: Ανεστάλη ο πλειστηριασμός ακινήτου μετά τη συμφωνία με Εθνική Τράπεζα

Τράπεζα Κύπρου: Πρόταση επαναγοράς ομολόγων ύψους 300 εκατ. ευρώ, προς νέα έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 237.976 ιδίων μετοχών από 28/8 έως 29/8/2025

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο