Καταργεί τη συσκευασία τσιμέντου 50 κιλών ο όμιλος Ηρακλή

Γίνεται η πρώτη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα που υιοθετεί καθολικά μικρότερα μεγέθη συσκευασιών.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:31

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, σταθερά προσανατολισμένος στην καινοτομία και στην εξέλιξη των κατασκευαστικών πρακτικών στην Ελλάδα, προχωρά σε μια σημαντική στρατηγική αλλαγή στις συσκευασίες του.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο Όμιλος καταργεί οριστικά τη συσκευασία των 50 κιλών και γίνεται η πρώτη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα που υιοθετεί καθολικά μικρότερα μεγέθη συσκευασιών, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και θέτοντας νέα πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια, την εργονομία και την αποτελεσματικότητα στο εργοτάξιο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων του με γνώμονα την υποστήριξη των επαγγελματιών της κατασκευής και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των επαγγελματιών της κατασκευής, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Τα βασικά οφέλη της νέας συσκευασίας:

• Μείωση της σωματικής καταπόνησης και περιορισμός εργοταξιακών τραυματισμών

• Ευκολότερος χειρισμός και μεταφορά, ακόμα και από ένα άτομο χωρίς εξοπλισμό ανύψωσης

• Συμμόρφωση με ευρωπαϊκές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας

• Aκρίβεια στη δοσολογία, περιορισμός απωλειών και βελτιωμένη αποδοτικότητα 

