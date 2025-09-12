Στα σκαριά τα 500 MW φωτοβολταϊκών της ΔΕΠΑ

Στη φάση της κατασκευής μπαίνει το μεγάλο πράσινο portfolio της ΔΕΠΑ από το σχήμα ΤΕΡΝΑ-AKTOR που κέρδισε το διαγωνισμό και ξεκινά τη σταδιακή υλοποίηση «με το κλειδί στο χέρι» των φωτοβολταϊκών της εταιρείας, ισχύος 500 MW.

Τα έργα που σηματοδοτούν την είσοδο της εταιρείας στις ΑΠΕ βρίσκονται κατά κύριο λόγο στη Β. Ελλάδα και συγκεκριμένα αφορούν τέσσερα φωτοβολταϊκά, ισχύος 350 MW στη Γαλατινή Κοζάνης και ένα ακόμη πάρκο 100 MW στα Φάρσαλα Λάρισας. Στόχος είναι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να έχουν μπει σε τροχιά τα πρώτα 100 MW, σηματοδοτώντας το άνοιγμα της παραγωγής από το νέο χαρτοφυλάκιο, ενώ συνολικά η κατασκευαστική φάση των έργων θα διαρκέσει 1,5 με 2 χρόνια.

Κλειδί του εγχειρήματος θα είναι όπως όλα δείχνουν το μοντέλο των ενδοομιλικών διμερών συμβάσεων, με τη σύναψη PPA ανάμεσα στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη θυγατρική της «Φυσικό Αέριο» στο retail, καθώς επίσης η πιθανή παροχή γενναιότερων από το σύνηθες ανταποδοτικών στις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική αποδοχή και να μειωθούν οι αντιδράσεις.

Το θέμα αφορά κυρίως τη Γαλατινή, όπου καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση έργων, η εταιρεία αναπτύσσει 350 MW, γι' αυτό και ετοιμάζει συνάντηση με τον Δήμαρχο Βοΐου, με αντικείμενο τη παροχή πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων, πέραν των όσων ορίζει ο νόμος. «Ο πολίτης θέλει να δει κάτι στην τσέπη του», όπως λένε πηγές της εταιρείας για τα σχέδια που εξετάζει.

Στο μέτωπο των μπαταριών στα υπό ανάπτυξη έργα, δεδομένου ότι οι περικοπές, οι μηδενικές και αρνητικές τιμές καθιστούν την αποθήκευση απαραίτητη, η ΔΕΠΑ εξετάζει συμμετοχή στον επικείμενο διαγωνισμό με στόχο μέχρι και τα 500 MW, υπό την προϋπόθεση της παροχής ευνοϊκών όρων σύνδεσης.

Στο ερώτημα για τη χρηματοδότηση της πράσινης στροφής της, η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει από το καλοκαίρι του 2024, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δάνειο 390 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 800 MW σε Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία. Αθροιστικά, το επενδυτικό της πρόγραμμα για τις ΑΠΕ ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων 800 MW. Μέσω αυτών μπορεί να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες 278.000 νοικοκυριών.

Στη κοινοπραξία κατασκευής των φωτοβολταϊκών συμμετέχουν με 50%-50% οι ΤΕΡΝΑ και Άκτωρ, ενώ τα έργα προέρχονται από την εταιρεία North Solar, θυγατρική της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Από κοινού με τις επίσης θυγατρικές North Solar 1 και New Spes Concept, συγκροτούν το πράσινο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, με έργα σε διάφορα στάδια ωρίμανσης.