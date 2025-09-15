Aktor: Τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την ΑΜΚ

Η «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» («Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Βάσει της από 19.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, της από 27.12.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί εγκρίσεως του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας και των λοιπών προβλεπομένων από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, υλοποιήθηκε η εν λόγω αύξηση και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των €200.000.998,80, με δαπάνες έκδοσης ύψους €2.000.000,00, οι οποίες μείωσαν αναλόγως τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, τα οποία τελικώς διαμορφώθηκαν στο ποσό των €198.000.998,80.

Μετά την οριστικοποίηση των δαπανών έκδοσης και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η χρήση του συνόλου των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων προοριζόταν από την Εταιρεία ως κατωτέρω, με χρονοδιάγραμα υλοποίησης 36 μήνες:

(Α) €50,0 εκατ. για την κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της, και τη διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών,

(Β) €50,0 εκατ. για τη χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»,

(Γ) €10,0 εκατ. για τη χρηματοδότηση της πρώτης δόσης του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 50,1% της εταιρείας Εντελέχεια και

(Δ) €88,0 εκατ. για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

1. Βάσει της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τροποποιήθηκε η χρήση μέρους των ως άνω αντληθέντων κεφαλαίων, κατά ποσοστό μικρότερο του 20% του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς κρίθηκε σκόπιμο τμήμα του ποσού των €88,0 εκατ., που προοριζόταν να διατεθεί στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες (βλ. ενότητα «4.1.2 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου), ύψους €39,6 εκατ. να διατεθεί για την κάλυψη μέρους του τιμήματος εξαγοράς για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»1.

Συνεπώς, η κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση αναδιαμορφώθηκε ως εξής με την προσθήκη της Χρήσης υπό (Ε) «Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μ.Α.Ε., όπως συμπεριλήφθηκε στην εξαμηνιαία Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο από τον χρόνο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι την 30.06.2025, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.-30.06.2025.

2. Λόγω της ματαίωσης της απόκτησης από την Εταιρεία χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»2, όπως προβλεπόταν στο προαναφερθέν Ενημερωτικό Δελτίο, η προβλεπόμενη χρήση υπό σημείο (Β) ύψους €50,0 κατέστη άνευ αντικειμένου και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή του ποσού αυτού ως ακολούθως και την οποία (κατανομή) θα εισηγηθεί προς έγκριση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

(α) €20,0 εκατ. να διατεθούν, ουσιαστικά επαναδιατεθούν, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και

(β) €30,0 εκατ. να διατεθούν προς αποπληρωμή ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος ελήφθη από την Εταιρεία για την εξαγορά της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η αλλαγή της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κρίνεται αναγκαία λόγω της ματαίωσης της απόκτησης από την Εταιρεία χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», χωρίς να επηρεάζει το μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας. 200.000.998,80.

